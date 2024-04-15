10年期美債殖利率逾4.6% 道指連跌6日 那指失守50日均線

美股收跌，殖利率上升掩蓋了高盛強勁的盈利、火爆的零售銷售數據以及人們對中東衝突不會進一步升級的希望。路透

美股收跌，殖利率 上升掩蓋了高盛強勁的盈利、火爆的零售銷售數據以及人們對中東衝突不會進一步升級的希望。

道瓊工業指數下跌248.13點或0.65%收3萬7735.11點，回吐早盤超過1%的漲幅，連續第6個交易日下跌，為去年6月以來首見。在下跌後也將今年來走勢拉近平盤，這是繼幾周前接近4萬點水平後的一個驚人轉變。

史坦普500指數下跌61.59點或1.2%收5061.82點，盤中一度上漲0.9%。由於Salesforce和其他科技股受到特別嚴重的打擊，那斯達克指數下跌190.08點或1.79%至1萬5885.02點。

那指跌破50日移動均線，這是以科技股為主的那指自2023年11月3日以來首次跌破這個門檻。那指過去12個月上漲超過30%。

50日移動均線是交易者用來評估短期交易趨勢的技術指標。收盤低於50日均線通常代表下行走勢即將到來。

較高的利率給市場反彈潑了一盆冷水。備受關注的10年期公債殖利率在盤中升至4.6%關鍵水平之上，觸及11月中旬以來的最高點。

數據顯示3月零售銷售成長0.7%，殖利率大幅上升，這也顯示出最新跡象，代表雖然存在通膨壓力，但消費仍然強勁。這個增速高於《道瓊》調查經濟學家0.3%的共識預測。

同樣打壓投資人信心的是伊朗 13日晚間向以色列 發射無人機和飛彈，這是伊朗領土上首次對以色列發動直接攻擊。雖然大多數威脅都被攔截，但報復的擔憂仍然存在。華爾街恐懼指標CBOE波動性指數收在10月以來的最高水準。

油價收低，在襲擊發生前幾周上漲後回吐部分漲幅。但在晚盤交易中跌破低點，這是對市場帶來下行壓力的另一個因素。

Bowersock Capital Partners執行長希爾(Emily Bowersock Hill)表示：「從歷史上看，地緣政治衝擊會導致短期波動，而不是長期市場下跌。」「然而在當前環境下，鑑於中東緊張局勢加劇可能引發通膨油價衝擊，長期波動的風險較高。」

道指中Salesforce領跌，媒體報導指該軟體公司正在洽談收購資料管理公司Informatica，股價下跌7.28%。另一方面，道指成分股高盛第1季營收和獲利均超出華爾街預期，股價上漲2.92%。

15日的下跌加劇了上周的大幅跌幅，因為揮之不去的通膨擔憂和新企業財報季開局不佳給交易員帶來壓力。道指和史指均創下去年以來最糟單周表現。

摩根大通表示，即使企業在本財報表現能夠超越投資人預期，其股票也可能不會出現預期的提振。

全球和歐洲股票策略主管馬特卡(Mislav Matejka)表示：「可能的獲利好轉並不一定意味著股價在財報季會上漲。」

他表示，第1季股市已經大幅重估。並補充說，加上對黏性通膨和地緣政治不確定性的擔憂，對利率「因『錯誤原因』飆升」的擔憂正在給市場帶來沉重壓力。

油市對伊朗周末對以色列的空襲不以為意，美國原油和全球基準均小幅走低。

西德州中質原油5月合約下跌25分或0.29%，收在每桶85.41元。6月布蘭特原油期貨下跌35分或0.39%，收在每桶90.1元。

市場已經消化了伊朗幾天前宣告的攻擊風險，在以色列和美國攔截了幾乎所有發射的飛彈後，交易員鬆了一口氣。接下來會發生什麼取決於以色列決定如何回應。

花旗大宗商品策略主管雷頓(Maximilian Layton)在報告中告訴客戶：「當前市場並未消化伊朗和以色列之間直接衝突可能持續的情況。」這位分析師寫道，油價可能飆升至每桶100元以上，具體取決於以色列對襲擊的反應。