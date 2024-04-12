更多Fed官員認為不急於降息 海外寬鬆前景蒙陰霾

紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期」顯然沒有降息的必要。(路透)

在美國公布3月通膨率高於預期後，更多聯準會（Fed）官員加入認為更加不急著降息 的行列，包括有決策投票 權的紐約聯準銀行總裁威廉斯與里奇蒙聯準銀行總裁、今年沒投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林絲，也讓海外其他央行的寬鬆政策預期蒙上陰影。

威廉斯11日在紐約的一場活動表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期顯然沒有調整政策的必要」，但他認為，令人失望的3月通膨數據只是對抗通膨的「顛簸」過程，「隨著我們蒐集更多數據，我們將能評估我們是否有信心認為通膨率正回落到2%」。

他說，不能太過關注每月數據報告，最近的通膨數據也不會成為升息 的原因，加碼升息「絕對不是我的基本觀點」，他仍預期通膨率持續逐步回降至2%，預估Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數今年底將介於2.25%~2.5%區間，明年降至更接近2%。

威廉斯表示，若通膨進展一如Fed官員預期，今年開始稍微縮減政策緊縮程度將屬合理。

巴爾金同日在華府一場活動表示，Fed要抑制物價壓力仍有工作要做，「我們仍處於並非高通膨、但通膨率仍高於目標值的環境」，Fed能等一段時間再降息。他也說，Fed利率點狀圖顯示官員預估今年降息3碼，「並非一直都是如此」，認為不必過度關注這項預測。

柯林絲則在紐約經濟俱樂部發表演說表示，最近的勞動市場和通膨數據雖未大幅改變她對經濟展望的看法，卻凸顯Fed在貨幣政策上必須保持耐心，也已降低降息的「迫切性」，暗示今年政策寬鬆幅度可能必須小於先前預期，也就是可能必須縮減今年的降息幅度。

不過，她仍預期，Fed將在今年稍後開始降息。

高盛、美國銀行、巴克萊和富國銀行等華爾街銀行業者都已縮減對Fed今年降息幅度的預測，如今預估只會降息一到兩次，而非之前的三次，還有一些經濟學家預估，美國可能在2025年之前都不會降息。