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更多Fed官員認為不急於降息 海外寬鬆前景蒙陰霾

編譯簡國帆／綜合外電
紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期」顯然沒有降息的必要。(路透)
紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期」顯然沒有降息的必要。(路透)

在美國公布3月通膨率高於預期後，更多聯準會（Fed）官員加入認為更加不急著降息的行列，包括有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯與里奇蒙聯準銀行總裁、今年沒投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林絲，也讓海外其他央行的寬鬆政策預期蒙上陰影。

威廉斯11日在紐約的一場活動表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期顯然沒有調整政策的必要」，但他認為，令人失望的3月通膨數據只是對抗通膨的「顛簸」過程，「隨著我們蒐集更多數據，我們將能評估我們是否有信心認為通膨率正回落到2%」。

他說，不能太過關注每月數據報告，最近的通膨數據也不會成為升息的原因，加碼升息「絕對不是我的基本觀點」，他仍預期通膨率持續逐步回降至2%，預估Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數今年底將介於2.25%~2.5%區間，明年降至更接近2%。

威廉斯表示，若通膨進展一如Fed官員預期，今年開始稍微縮減政策緊縮程度將屬合理。

巴爾金同日在華府一場活動表示，Fed要抑制物價壓力仍有工作要做，「我們仍處於並非高通膨、但通膨率仍高於目標值的環境」，Fed能等一段時間再降息。他也說，Fed利率點狀圖顯示官員預估今年降息3碼，「並非一直都是如此」，認為不必過度關注這項預測。

柯林絲則在紐約經濟俱樂部發表演說表示，最近的勞動市場和通膨數據雖未大幅改變她對經濟展望的看法，卻凸顯Fed在貨幣政策上必須保持耐心，也已降低降息的「迫切性」，暗示今年政策寬鬆幅度可能必須小於先前預期，也就是可能必須縮減今年的降息幅度。

不過，她仍預期，Fed將在今年稍後開始降息。

高盛、美國銀行、巴克萊和富國銀行等華爾街銀行業者都已縮減對Fed今年降息幅度的預測，如今預估只會降息一到兩次，而非之前的三次，還有一些經濟學家預估，美國可能在2025年之前都不會降息。

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