蘋果帶動科技股反彈 那指收創新高

蘋果將把Mac產品線轉向人工智慧晶片，該公司上漲4.33%。創2023年5月以來最佳單日走勢。路透

史坦普500指數上漲，那斯達克指數收創歷史新高，科技股從因持續通膨擔憂引發的回調中反彈走高。

史指上漲38.42點或0.74%至5199.06點。那指上漲271.86點或1.68%收1萬6442.2點，創歷史新高。道瓊工業指數下跌2.43點或0.01%至3萬8459.08點。

隨著投資人逢低買入，科技股將史指和那指推高至正值。輝達上漲4.11%。

其他「七巨頭」成員也紛紛上漲：亞馬遜上漲1.67%，創歷史新高；Alphabet漲幅2.09%。《彭博》報導，蘋果將把Mac產品線轉向人工智慧晶片，該公司上漲4.33%。創2023年5月以來最佳單日走勢。

道指預計本周將下跌1.1%。與此同時，史指收復CPI報告發布後的跌幅，本周至今僅下跌0.1%。以科技股為主的那指本周上漲1.2%。

3月生產者物價指數(PPI)低於預期，在10日熱門消費者物價報告引發拋售後，稍稍鬆了口氣。

哈里斯金融集團執行合夥人考克斯(Jamie Cox)在談到聯準會 達到2%的最終目標時表示：「通膨數據存在噪音，市場反映了這個現實。」「很多地方都出現明顯的通貨緊縮跡象，但抗擊通膨的最後一英里將是最困難的。」

同時，紐約Fed行長威廉斯在活動中表示，短期內沒有必要改變政策。

10日公布的3月消費者物價指數(CPI)數據高於預期，引發市場拋售。聯準會上個月的會議紀錄還顯示，部分官員仍然對通膨能否實現2%的目標感到擔憂。

財報季的初始階段仍在繼續，CarMax在營收和獲利均令人失望後下跌 9.23%。財報季的非正式開始由12日的摩根大通、富國銀行和花旗集團的大型銀行財報揭開。

原油期貨下跌，因為對通膨的擔憂暫時蓋過了伊朗可能對以色列發動襲擊的擔憂。

5月交割的西德州中質原油(WTI)合約下跌1.19元或1.38%，收在每桶85.02元。6月布蘭特原油期貨合約下跌74分或0.82%，收在每桶89.74元。

《彭博》報導美國及其盟國認為伊朗即將對以色列發動攻擊後，油價10日上漲逾1%。

但Price Futures Group資深市場分析師福林(Phil Flynn)表示，由於襲擊尚未發生，前一交易日提振價格的地緣政治風險11日有所回落。

摩根史坦利 財富管理投資長沙萊特表示，推動股市創下歷史新高的動力似乎與聯準會的貨幣政策無關，「美股已走出2022年熊市；自去年萬聖節以來連續上漲28%至歷史高點，現在與實際利率和聯準會政策預期脫節。」

她同時指出，「優於預期的經濟成長有利於周期性個股，而不是在『七巨頭』中占主導地位的長期大型股，因為名目GDP成長率仍高於5%。」

在《華爾街日報》報導多個聯邦監管機構正在調查摩根史坦利財富管理部門審查具洗錢風險客戶的方式之後，摩根史坦利下跌5.25%。

《華爾街日報》引述知情人士的消息指出，美國證券交易委員會(SEC)、貨幣監理署(OCC)和其他財政部辦公室參與了調查。

美國商銀告訴客戶，該公司認為聯準會要到12月才能開始降息 。

美國商銀經濟學家加彭(Michael Gapen)在報告中表示，「2024年開始看來像是2015年，但情況正好相反。當時聯準會發出升息訊號，但未能兌現；現在聯準會可能會發出降息訊號，而通膨數據並不能證明這一點。」「我們認為，今年通膨加速使得12月前降息具有挑戰性。」

根據芝商所(CME)的計算，美國商銀的這項看法超出市場共識，期貨定價預計將在9月首次降息。

除了更長的降息路徑外，該行還提高了對聯準會「最終利率」的估計，即既不限制也不刺激的長期水準。現在是3.5%到3.75%，比上次估計高出0.5個百分點，也比聯準會3月預計的區間高出整整1個百分點。