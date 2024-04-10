CPI高於預期 道指跌逾420點 連跌3日

3月CPI環比上漲0.4%，同比上漲 3.5%；《道瓊》調查的經濟學家預期月增0.3%，年增3.4%。歐新社

3月通膨數據高於預期，可能延後投資人一直預期的聯準會降息 ，美股暴跌。

聯準會3月會議紀錄公布後，投資人情緒進一步受到打擊；紀錄反映出官員們擔心通膨未能夠快地實現2%的目標。

道瓊工業指數下跌422.16點或1.09%收3萬8461.51點。史坦普500指數下跌49.27點或0.95%至5160.64點。那斯達克指數下跌136.28點或0.84%收1萬6170.36點。

家得寶(Home Depot)和英特爾(Intel)都下跌2.9%，領跌道指。道指中唯一上漲的股票是寶鹼公司和雪佛龍公司，分別上漲0.37%和0.4%，沃爾瑪上漲1.41%。

除能源外，史指所有類股均下跌。房地產下跌4.1%，下跌最多。史指今年開局強勁，漲幅超過10%，創5年來第1季最佳漲幅。但在對通膨報告的預期下，4月走勢一直停滯不前。

能源是唯一上漲的類股，上漲0.4%。馬拉松石油公司(Marathon Oil)、先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources)和科特拉能源公司(Coterra Energy)都上漲1%以上。

3月CPI環比上漲0.4%，同比上漲 3.5%；《道瓊》調查的經濟學家預期月增0.3%，年增3.4%。排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.4%，年增3.8%，而預期分別為0.3%和3.7%。

根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨交易數據目前顯示聯準會在6月會議降息的可能性僅有17%。交易員現在押注首次降息可能會在9月會議上進行。

通膨報告發布後，房貸和其他貸款的指標10年期公債殖利率 飆升至4.5%以上。2年期公債殖利率飆升至近5%。

由於擔心利率上升將開始抑制經濟，銀行股和工業股下跌。摩根大通下跌0.85%，霍尼韋爾下跌1.39%。一度炙手可熱的科技股微軟和蘋果也分別下跌0.71%和1.11%。小型股指標羅素2000指數下跌2.52%。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「隨著繼續看到連續多份高於預期的報告，聯準會主張很快降息變得更加困難。」

財富聯盟總裁兼總經理迪頓(Eric Diton)表示，雖然市場已經擺脫了1月和2月的熱門通膨數據，但物價持續走高的跡象加劇了10日的低迷。

他說，「這是一個很好的催化劑。我不認為這就是牛市的結束。但對於許多已經獲得大量收益的人來說，這是一個藉口，他們可以將其中的一些收益從桌面上拿走。」

繼3月通膨數據高於預期後，美元普遍上漲，兌日元匯率升至1990年中期以來的最高水準。

衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數上漲1.1%至105.22。兌日元匯率最新上漲0.7%至152.895日元，觸及1990年中期以來的最高點152.95。

由於地緣政治風險和庫存擔憂，近幾周油價攀升。同時，隨著美國商業原油庫存小幅增加，原油期貨10日下跌。

隨著今年總統選舉的臨近，Piper Sandler發布了對拜登總統再次獲勝市場可能如何反應的預測。分析師達勒姆(Benson Durham)認為美國國債曲線將會趨於平緩。股市方面，預計史指將上漲4.6%；而如果拜登落選，史指只會上漲3.1%。貨幣方面，美元兌其他主要貨幣將會走弱。

3月CPI報告顯示，即使聯準會做出了努力，但通膨、尤其是服務價格的通膨仍然居高不下。Comerica首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示，不包括能源和住房在內的服務價格通膨一直「遠高於」疫情前水平，並且在2024年會進一步走高。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點