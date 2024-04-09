小摩點出CEO潛在接班人 投銀和消費者部門2女將呼聲高

小摩董事會已點出執行長戴蒙的幾位潛在接班人。（路透）

摩根大通（小摩）董事會已點出執行長戴蒙（Jamie Dimon）的幾位潛在接班人，為這家美國最大銀行業者的領導階層過渡鋪路。其中，以兩位女性主管的呼聲最高。

小摩股東會說明書表示，董事會正「花費大量時間培養營運委員會成員，這些成員都是股東熟知的強力潛在執行長候選人」。68歲的戴蒙已執掌小摩超過18年，是美國商界最具影響力的人物之一，去年5月曾暗示他可能會在三年半後卸任。

戴蒙的潛在接班人包括最近被任命為小摩商業和投資 銀行共同主管的琵普莎克（Jennifer Piepszak）和羅赫伯格（Troy Rohrbaugh）、消費者和社區銀行主管蕾克（Marianne Lake）以及資產和財富管理主管埃鐸絲（Mary Erdoes ）。

金融顧問業者Janney Montgomery Scott研究主管馬林納克表示，戴蒙2020年3月接受緊急手術後，小摩已逐步在討論接班人選，但「我認為這不代表戴蒙明天就會離開，他可能還會在這裡待好幾年」。

持有小摩和其他大銀行股票的Zacks投資管理公司客戶投資組合經理人穆貝瑞預測，戴蒙將在五年內卸任，「考慮到接班相關的討論和披露愈來愈多，我認為（戴蒙卸任的）目標日期是在2~5年內」，「否則，各界不會非常公然地看到相關的信件、披露資訊和討論」。

Piper Sandler分析師席佛斯1月指出，外界普遍認為，琵普莎克和蕾克出線的可能性最高。

穆貝瑞認為，琵普莎克略有優勢，因為投銀業務將是未來兩年的營收成長主力。琵普莎克在小摩工作近30年，曾於2019~2021年擔任財務長，也曾經營信用卡 服務和商業銀行業務，在投銀業部門也有17年歷練。

蕾克在小摩效力20年，2013~2019年曾任財務長，她領導的消費者部門是小摩的最大收入來源，去年第4季賺進180億美元。

這兩位女性主管也都主導去年小摩收購第一共和銀行後的事宜，不論由誰升任執行長，都將讓華爾街 的執行長組成性別更為多元。戴蒙8日在股東信表示，女性約占小摩全球資產主管的28%。