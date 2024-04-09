小摩點出CEO潛在接班人 投銀和消費者部門2女將呼聲高
摩根大通（小摩）董事會已點出執行長戴蒙（Jamie Dimon）的幾位潛在接班人，為這家美國最大銀行業者的領導階層過渡鋪路。其中，以兩位女性主管的呼聲最高。
小摩股東會說明書表示，董事會正「花費大量時間培養營運委員會成員，這些成員都是股東熟知的強力潛在執行長候選人」。68歲的戴蒙已執掌小摩超過18年，是美國商界最具影響力的人物之一，去年5月曾暗示他可能會在三年半後卸任。
戴蒙的潛在接班人包括最近被任命為小摩商業和投資銀行共同主管的琵普莎克（Jennifer Piepszak）和羅赫伯格（Troy Rohrbaugh）、消費者和社區銀行主管蕾克（Marianne Lake）以及資產和財富管理主管埃鐸絲（Mary Erdoes ）。
金融顧問業者Janney Montgomery Scott研究主管馬林納克表示，戴蒙2020年3月接受緊急手術後，小摩已逐步在討論接班人選，但「我認為這不代表戴蒙明天就會離開，他可能還會在這裡待好幾年」。
持有小摩和其他大銀行股票的Zacks投資管理公司客戶投資組合經理人穆貝瑞預測，戴蒙將在五年內卸任，「考慮到接班相關的討論和披露愈來愈多，我認為（戴蒙卸任的）目標日期是在2~5年內」，「否則，各界不會非常公然地看到相關的信件、披露資訊和討論」。
Piper Sandler分析師席佛斯1月指出，外界普遍認為，琵普莎克和蕾克出線的可能性最高。
穆貝瑞認為，琵普莎克略有優勢，因為投銀業務將是未來兩年的營收成長主力。琵普莎克在小摩工作近30年，曾於2019~2021年擔任財務長，也曾經營信用卡服務和商業銀行業務，在投銀業部門也有17年歷練。
蕾克在小摩效力20年，2013~2019年曾任財務長，她領導的消費者部門是小摩的最大收入來源，去年第4季賺進180億美元。
這兩位女性主管也都主導去年小摩收購第一共和銀行後的事宜，不論由誰升任執行長，都將讓華爾街的執行長組成性別更為多元。戴蒙8日在股東信表示，女性約占小摩全球資產主管的28%。
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