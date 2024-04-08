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和碩印度iPhone組裝廠 洽談賣給塔塔

中央社班加羅爾/新德里8日綜合外電報導
iPhone 15檔案照。（路透）
iPhone 15檔案照。（路透）

路透今天引述2名知情消息人士披露，和碩正在洽談將其印度唯一的iPhone組裝廠出售給印度塔塔集團（Tata Group），雙方商談已經進入後期階段。

消息人士之一表示，根據這項已經獲得美國蘋果公司（Apple）支持的交易，塔塔計畫持有雙方合資企業至少65%股權。和碩則將持有其餘的股權，並提供技術支援。和碩位於清奈（Chennai）附近的iPhone組裝廠將會由新的合資企業來營運。

另一名消息人士表示，印度最大的財團之一塔塔集團將透過旗下的塔塔電子（Tata Electronics）來運作這家合資企業。

和碩印度廠擁有約1萬名員工，每年可生產500萬支iPhone。和碩去年在一宗金額2.9億美元的交易中，將旗下中國iPhone組裝廠控制權移轉給對手立訊。

塔塔與和碩未回應路透尋求置評的電郵。蘋果公司則婉拒評論。消息人士未提供目前商談的相關財務細節。

在中美地緣政治緊張升高下，蘋果公司想方設法分散旗下的供應鏈至中國以外的地方。而對於印度的塔塔集團而言，和碩的清奈廠將提高其iPhone製造產能。

塔塔去年向台灣的緯創買下位於南部卡納塔卡省（Karnataka）的一座廠，同時也正在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的霍蘇爾（Hosur）興建另一座廠，而和碩可能是新廠合資企業的夥伴。

第一位消息人士表示，和碩近月來也在清奈廠區興建另一座iPhone組裝廠，和塔塔的商談也包括取得該廠控制權。

第一位消息人士還說，塔塔與和碩的磋商預計將於6個月內結束，屆時和碩印度廠全體員工將轉到合資企業工作。

蘋果在印度的代工製造商目前有塔塔集團、和碩和鴻海。蘋果對於印度懷抱著雄心壯志，而塔塔將是關鍵。分析師預估，塔塔今年iPhone總出貨量占比將從去年的12至14%，提高到20至25%。

印度 iPhone 供應鏈

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