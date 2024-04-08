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他專為政府籌錢 20多年來標售英國公債逾3兆英鎊

編譯季晶晶／綜合外電
英國債務管理局局長司提曼即將退休。圖為英國財政部大樓外觀標誌。(路透資料照片)
英國債務管理局局長司提曼即將退休。圖為英國財政部大樓外觀標誌。(路透資料照片)

司提曼（Robert Stheeman）的第一份工作，是20歲時進入現已倒閉的一家德國銀行做實習生，操作工業切紙機，裁切掉債券上的息票。從此之後，他與債券結下不解之緣。

現年65歲的他準備退休了，等卸下長達21年的英國債務管理局局長職務，總計已為英國籌集到超過3兆英鎊（約3.8兆美元）的資金。這項功勳使他成為部分倫敦債券交易員口中「平民百姓未曾聽說過的最重要人物」。

誰來接替他的職位尚未宣布。司提曼說他的繼任者面臨的挑戰是，確保債市的流動性和穩定性。

但這項任務日益複雜：英國今年預備大肆舉債約2650億英鎊、英國央行將拋售先前因寬鬆政策而買進的債券，而全球各國政府正競相發行債券，所有的這些債務都必須找到買家。

債務管理局對財政政策完全沒有發言權，只負責在幕後將財政部的資金需求轉化為債券銷售的具體細節，也就是決定要標售債券的期限，確保拍賣順利進行。

2022年，時任英國首相的特拉斯（Liz Truss）宣布沒有資金支持的減稅措施，引發英國債市有史以來的最大波動； 司提曼就此事對未來政治家可能忽視市場風險提出嚴正警告說：「你無法用棍子將市場打到屈服，接受你的觀點。決策者和政治家最終需要考慮的是市場觀點。抨擊其觀點毫無意義。」

美國財長葉倫等人認為政府的額外借款是可控的，因更高的公共債負並未帶來太多利息負擔。英國政府也將要投資人買下更多債券，債務管理局的2024年籌款目標為有史以來最高（不包括2020年疫期緊急融資在內）。

要賣的債券太多，債務管理局局長必須做出艱難決定，既要保證英國國庫充盈，又不能支付過多利息。

在金融危機最嚴重時，不苟言笑的司提曼帶領的債務管理局拒絕了投資人低價投標債券，理由是這對納稅人來說價值不高。2009年3月那次標售失敗，是他負責的標售會裡唯一未能成功找到賣家的一場，引發英鎊債券暴跌，加劇英國債市十年來最動盪時期。他被要求寫信向政府解釋時表示，他的目標是保護英國納稅人。過了這麼多年，他仍然相信那個決定有其必要。

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