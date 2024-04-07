華爾街巨頭到新興市場找AI贏家 青睞這些類股

華爾街巨擘正在美國以外的市場，尋覓更物美價廉的AI贏家。路透

在人工智慧（AI ）熱潮帶動輝達（Nvidia）股價「三級跳」、推升費城半導體指數不到一年內大漲50%，華爾街巨擘正在美國以外的市場，尋覓更物美價廉的AI贏家。

彭博資訊報導，摩根大通資產管理公司青睞正轉型為AI領袖的傳統電子產品製造商。摩根大通投資 台股的單一國家基金標的包含台積電（2330）、鴻海集團（2317）及聯發科（2454）。

摩根大通資產管理公司新興市場 與亞太股市部門主管艾若拉（Anuj Arora）指出，這些科技業者一直都是大型科技商商的供應商，目前AI科技處於早期適應期，意味著這些公司受惠的程度遠遠領先競爭對手。台積電、鴻海集團及聯發科的表現優於96%同業，也都在iShare MSCI中國以外新興市場指數型基金（ETF）的前十大持股之列。

摩根史坦利投資管理公司則押注正以AI重塑商業模式的非科技業者，副投資長坎德哈莉（Jitania Kandhari）說，「我們認為AI市新興市場的成長驅力」，新興市場的AI題材還沒完全發酵，有許多伸手便可摘下的果實，「雖然我們先前投資於半導體等AI的直接受惠者，但展望未來，尋找正用AI提高獲利的不同產業企業，將是關鍵」。

高盛的資產管理部門表示，正著眼於入股AI供應鏈零組件生產商，例如散熱系統和電源供應。高盛基本面股票客戶資產組合管理部門全球主管巴爾斯（Luke Barrs）說，關注部分市場可能出現的AI國家冠軍企業，「多國聚焦於培育能成為未來領導者的本土企業」。

彭博資訊彙整數據顯示，AI類股今年來正引領新興市場市值強勢反彈1.9兆美元，台積電與SK海力士等台韓晶片類股包辦其中90%漲幅，但多數新興市場的AI類股價位仍低於美國同業，例如輝達以預估獲利計算的本益比為35倍，亞洲AI巨擘的本益比則介於12~19倍。

開發中市場的成長前景也較佳，分析師預估整體新興市場科技業者的獲利將增加61%，高於美國同業的20%。儘管新興市場表現和美股緊密相連，代表易受賣壓衝擊，但若美股漲勢範圍擴大，新興市場將出現補漲行情。

現有企業在宣示轉向AI後，也吸引投資人興趣，例如沙烏地電信公司和阿里巴巴在雲端事業攜手合作，印度石油巨擘信實工業（Reliance Industries）已用22種印度語言，開發類似ChatGPT的語言模型。