我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

不斷更新／台灣7.2強震 花蓮大樓嚴重傾斜 民眾哀號：以為921又來

小米周邊也火 雷軍工裝炒到千元

中國新聞組／北京3日電
雷軍身著小米工裝。(取材自快科技)
雷軍身著小米工裝。(取材自快科技)

小米汽車周邊火了，小米集團創辦人雷軍同款「小米工裝」成為市場上的搶手貨。2日在二手平台上可看到，小米商城原價299元人民幣(約41美元)一件、限量800件的小米工裝，已被炒至599元、899元甚至上千元。

極目新聞報導，業內人士分析稱，小米工裝的營銷為小米汽車的發布，起到了製造熱度的作用。限量銷售也激發了消費者的購買慾望和好奇心，他們希望透過擁有這款工裝來展示自己的獨特品味和對小米品牌的支持。同時，也有部分消費者看中了這款工裝的收藏價值和升值空間，希望透過購買和轉售來獲取利益。

報導說，在小米汽車正式發表前，雷軍同款「小米工裝」先火了一把。

雷軍3月25日發微博稱，他前幾天發了一個小米汽車工廠正式揭幕的影片。沒想到很多朋友對他穿的工裝有興趣，詢問有沒有賣的。「我們商量一下後，決定滿足朋友們的期望，限量800件，在小米商城上架銷售。」

雷軍還在微博上附上了幾張身著小米工裝的照片，並說：「這件工裝，我自己也非常喜歡，穿著挺舒服，挺適合春天日常穿。」

據了解，這款小米汽車工廠揭幕限定紀念款服裝，在小米商城售價299元一件，限量800件，當日上架後即售罄。2日在閒魚等二手平台上看到，小米工裝被不少賣家加價轉賣，被炒至499元、599元、899元甚至上千元。

一位標價899元的賣家說，這是他從小米商城搶到的一件XL碼，拿到貨後只拆封試穿了一下，幾乎等於全新。「最低799元，如果接受不了這個價格的話，我繼續等其他能接受的買家。」該賣家同時表示，這件工裝很搶手，不愁高價賣不出去。

「消費者追捧這款工裝，一方面是為了獲得與雷軍同款的產品，另一方面也是因為其獨特的紀念意義和限量發行的特性。」中國企業資本聯盟副理事長柏文喜說，這款工裝不僅是小米汽車工廠揭幕的限定紀念款，而且採用了賽車服式的微立領設計，具有一定的時尚感和專業感。此外，限量發行具有一定稀缺性，從而增加了其吸引力和收藏價值。

「消費者希望透過擁有這款工裝來展現自己的獨特品味和對小米品牌的支持。同時，也有部分消費者看中了這款工裝的收藏價值和升值空間，希望透過購買和轉售來獲取利益。」柏文喜認為。

小米汽車發布前先賣一波限量工裝，也為小米汽車的正式發布，累積了大量的關注和話題。

據報導，在二手平台上看到，小米汽車訂單和小米工裝一樣，也遭大量「黃牛」炒價轉賣，特別是定金2萬元的首批限量5000台的小米SU7創始版汽車，有黃牛加價4000至2萬元轉賣。

雷軍小米工裝熱賣。(取材自快科技)
雷軍小米工裝熱賣。(取材自快科技)

小米 微博 賽車

上一則

日本若捍衛日圓 墨比爾斯稱必敗 策略師說升5日圓方休

下一則

英特爾晶圓代工營運虧損擴大 去年虧70億美元 盤後重挫4%

延伸閱讀

任正非禁提「遙遙領先」 提1句罰1萬？本人否認：是謠言

任正非禁提「遙遙領先」 提1句罰1萬？本人否認：是謠言
小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世

小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世
張頌文獲小米老總雷軍贈車 網：現實版「霸道總裁愛上我」

張頌文獲小米老總雷軍贈車 網：現實版「霸道總裁愛上我」
小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

2024-03-28 07:15

超人氣

更多 >
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞

不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布