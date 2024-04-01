我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員：川普挑選副手是能執政8年的接班人

衛生部：婦科內診之前醫院必須取得病患書面同意

英媒：中國希音遊說撒幣逾200萬 力拚紐約上市

中央社台北1日電
金融時報報導，希音拚紐約上市，去年9個月撒幣近200萬美元遊說打通關。(路透)
金融時報報導，希音拚紐約上市，去年9個月撒幣近200萬美元遊說打通關。(路透)

中國快時尚零售商希音去年獲利逾20億美元，目前正靜待中國證監會等部門核准於紐約和倫敦上市。英國媒體報導，希音拚紐約上市，去年9個月撒幣近200萬美元遊說打通關。

金融時報（FT）3月31日報導，4個與希音（Shein）關係密切的消息來源指出，去年這家線上快時尚零售商獲利逾20億美元創新高，商品交易總額達450億美元。希音創立於中國，目前總部遷至新加坡

金融時報取得的財報顯示，希音2022年的淨利是7億美元，2021年則是11億美元。

至於競爭對手瑞典零售服飾巨擘海恩斯莫里斯（H&M），以及西班牙Inditex集團的品牌颯拉（Zara），近期財年的獲利分別是8億2000萬美元和58億美元。

對於在中國創立、但此後赴海外閃避地緣政治緊張的企業而論，這回希音赴海外初次公開募股IPO，北京的態度被視為風向指標，尤其此前科技業曾被強力監管，當局最後的決定，也可測試北京是否允許中企赴華爾街籌資。

兩個熟知希音申請赴海外IPO進度的消息來源說，預料數周內，中國證券監督管理委員會和中國國家互聯網信息辦公室將首肯。儘管如此，希音仍不敢掉以輕心，且美方是否也願意核可更是重要關鍵。

尤其這家快時尚業者避免被課進口稅，直接空運中國商品給美國消費者，因此希音力推IPO期間，營運模式日益被嚴格檢視，於是他們積極在華府打通關。公告的紀錄顯示，去年9個月裡，斥資於遊說撒幣近200萬美元。

另一方面，雖然希音總部遷至新加坡，所有的銷售都是在海外交易，但歸根結柢這家網路零售商創立於江蘇南京，而且大部分的營運還是在中國境內，以致美國國會議員屢屢抨擊希音在中國龐大的經營版圖。

像是聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今年2月曾致公開信，呼籲證券管理委員會主席詹斯勒（Gary Gensler），「要求希音徹底公開公司結構，還有他們與中國政府和中共的關係」。

另據美國之音（VOA）今天報導，因快時尚電商希音席捲歐美，喚醒各國警覺「去風險」。

報導指出，中國市場研究集團（CMR）執行董事卡文德（Benjamin Cavender）說，中國的電商對歐美帶來很大的市場壓力，因此了解他們如何運作供應鏈及監督供應商，格外重要。

零售商 新加坡 證券

上一則

金價再創新高拉開Q2序幕 小摩高盛說會繼續漲到這價位

下一則

中國金價再創新高 黃金股ETF漲停

延伸閱讀

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
40年經驗 紐約人壽張一程團隊 提供優質保險和財務服務

40年經驗 紐約人壽張一程團隊 提供優質保險和財務服務
紐約教堂復活節彌撒 遇挺巴示威者抗議

紐約教堂復活節彌撒 遇挺巴示威者抗議
鼠輩橫行 紐約發起「垃圾革命」救市容 居民驚有效

鼠輩橫行 紐約發起「垃圾革命」救市容 居民驚有效

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘