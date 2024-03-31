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這項數據 顯示蘋果對美股影響力日益減弱

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這項數據 顯示蘋果對美股影響力日益減弱

編譯吳孟真／綜合外電
蘋果公司對美股的影響力大不如前。(路透)
蘋果公司對美股的影響力大不如前。(路透)

蘋果對美股大盤的影響力已大不如前，有被輝達（Nvidia）取代之勢。

道瓊市場公司與彭博資訊的數據顯示，今年第1季蘋果對史坦普500指數的影響力已降至十年多以來最低點，有15天史坦普500指數上漲、蘋果股價卻下跌，為2014年以來單季最多天的紀錄。

相較下，蘋果一年前對史坦普500指數的影響力攀至高峰。史坦普500指數去年第1季只有兩天沒有蘋果之助而上漲，與2022年第2季同列1990年以來單季最少天數。

蘋果對那斯達克綜合指數的影響力也逐漸減弱，第1季有15天蘋果股價下跌、那斯達克綜合指數卻上漲，天數也是2014年第4季以來單季最多。

蘋果股價今年來走勢疲軟，累計跌逾10%，史坦普500指數同期卻揚升10.2%，正使許多分析師重新思考蘋果作為美股「七蛟龍」一員的正當性。

晨星（Morningstar）分析師柯爾文（William Kerwin）指出，蘋果股價主要遭遇三大利空，首先是蘋果產品在中國市場銷售日益下滑，因中國產品競爭力提高，且當局限制公部門使用蘋果產品；其次是全球消費者換機周期拉長；第三是司法部對蘋果提出反托辣斯訴訟，對蘋果的「高牆花園」生態系構成威脅。

雖然蘋果對史坦普500和那斯達克指數仍很重要，其影響力卻遭遇輝達的威脅，AI題材已帶動輝達股價今年來大漲82.5%。

那斯達克 輝達 美股

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