AMD執行長蘇茲丰去年薪酬 比英特爾基辛格高出80%

超微（AMD）執行長蘇茲丰去年薪酬比英特爾執行長基辛格多了80%。（美聯社）

美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）去年獲得大幅加薪，但仍比同業超微（AMD）執行長蘇茲丰的薪酬少了80%。

英特爾在上周發布的股東會 說明書揭露，基辛格去年總薪酬比前年增加45%至1686萬美元。相較下，蘇茲丰去年總薪酬和前年差不多，為3035萬美元，仍比基辛格多了80%。英特爾去年股價暴漲90.1%，超微則飆漲127.6%。

以細項來看，基辛格去年薪資下滑18%至107萬美元，但他獲得股票的價值增加40.1%至1243萬美元，涵蓋現金獎金的非股票誘因計畫薪酬也跳增約202%至289萬美元。他也獲得11.2萬美元的遞延薪酬，反映他退休金價值的改變，「所有其他薪酬」減少約27%至36.29萬美元。

蘇茲丰去年薪資為120萬美元，獲得2185萬美元的股票、以及584萬美元的股票選擇權，還有143萬美元的非股票誘因計畫薪酬，所有其他薪酬是28711美元。

至於外界關注的輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 去年薪酬，輝達還沒發布去年度的股東會說明書，但在止於去年1月29日的前年度，黃仁勳的薪酬減少10%至2136萬美元。在輝達股價去年狂漲238.9%後，各界不免對黃仁勳的去年薪酬更感興趣。