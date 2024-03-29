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微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦

中央社舊金山29日專電
微軟（Microsoft）。（路透社）
微軟（Microsoft）。（路透社）

矽谷媒體The information今天報導，微軟（Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論，當中包括一台「超級電腦」，內含數百萬個專用伺服器晶片，預計最快在2028年推出。

The information引述兩家公司的高層消息報導指出，專案計畫斥資高達1000億美元（約新台幣3兆1949億元），成本比當今一些最大型資料中心「高出100倍」，反映未來投資在AI運算能力需要雄厚資本。

資料中心內的「超級電腦」被稱為「星際之門」（Stargate），是OpenAI預計在未來6年打造一系列設施當中的最大型。

The information表示，雖然不排除計畫改變的可能性，但這項行動揭露兩家公司對發展AI的長遠布局。微軟迄今已向OpenAI投資超過130億美元，OpenAI能夠使用微軟資料中心來打造AI語言模型，微軟可以取得OpenAI的技術，並將技術獨家轉售給雲端客戶，或是用在Office、Teams、Copilot等微軟的軟體。

去年OpenAI未能交出向微軟承諾的新模型，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示AI發展瓶頸在於「伺服器不足」。

知情人士表示，這項計畫大部分成本將用於「採購晶片」，此外，能源發電也是另一項重大挑戰，「超級電腦」功率至少需要數千兆瓦，相當於幾個大型資料中心加總。

資料中心營運商Digital Realty首席技術長夏普（Chris Sharp）說，此計畫對發展通用人工智慧（AGI）有「絕對必要性」。

兩家公司高層預期最早在2028年推出「星際之門」，並在2030年前擴展設施。

知情人士還透露，OpenAI告訴微軟，不希望這台「超級電腦」使用輝達（NVIDIA）加速網路解決方案的InfiniBand架構，減少對輝達的依賴，儘管微軟目前使用輝達這項產品。

AI運算所需資源昂貴且複雜，輝達執行長黃仁勳已表示，企業和國家需要在未來4至5年，打造價值1兆美元的資料中心以因應未來AI運算。

這項計畫能否實現，很大部分取決於OpenAI能否幫助微軟在AI發展取得重大進展，OpenAI去年發布大型語言模型GPT-4，Google隨後也發表與之媲美的模型。

一名知情人士表示，OpenAI計畫在明年初之前發表下一代AI語言模型。

AI OpenAI 微軟

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