史指續登新高 創5年最佳第1季表現

去年的領漲龍頭輝達是推動本季和本月成長的主力。人工智慧熱潮沒有顯示出放緩的跡象。該股本季飆漲82.5%，光是3月就上漲14.2%。路透

史坦普500指數繼續上漲，創下5年來最好的第1季表現。

史指上漲5.86點或0.11%收5254.35點，道瓊工業指數上漲47.29點或0.12%收3萬9807.37點；兩個指數均創歷史新高。那斯達克指數下跌20.06點或0.12%收1萬6379.46點。

本季史指上漲10.2%，為2019年以來第1季的最佳漲幅，當時史指上漲13.1%。道指同期上漲5.6%，為2021年上漲7.4%以來最強勁的第1季表現。那指本季上漲9.1%。

本月史指上漲3.1%，那指上漲1.8%，道指上漲2.1%。所有三大主要平均指數連續第5個月上揚。

去年的領漲龍頭輝達 是推動本季和本月成長的主力。人工智慧熱潮沒有顯示出放緩的跡象。該股本季飆漲82.5%，光是3月就上漲14.2%。

2024年初的反彈將美國主要股指在3月推升至歷史新高。史指27日躍升至歷史收盤新高。

截至3月16日當周首次申請失業保險金人數為21萬人，略低於《道瓊》調查的經濟學家預測的21.1萬人。

市場29日將因耶穌受難日休市，但與個人收入、消費者支出和個人消費支出相關的經濟數據將於當天發布。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「在進入下周時，數據會變得更加重要，因此我們將有更多催化劑來推動事情發展；但我想說的是：總的來說，本月和本季有個非常好的結束，以超級樂觀的基調結束並進入周末也很棒。」

油價 上漲超過1元，連續第3個月上漲。

西德州中質原油5月合約上漲1.82元或2.24%，收在每桶83.17元。28日到期的布蘭特5月合約上漲1.39元或1.61%，收在每桶87.48元。

美國原油本月上漲6.27%，而全球指標原油上漲4.62%。

由於需求強勁和供應減少，油價正在上漲。摩根史坦利預計第2季將出現每日40萬桶的赤字，第3季將出現80萬桶赤字。

Piper Sandler擔心，隨著緊張的消費者增加儲蓄，消費者支出將受到打擊。這家華爾街公司發現，消費者流動資產在第4季出現成長，連續第4季成長，原因是勞動市場擔憂促使工人囤積現金。

該公司的拉扎爾(Nancy Lazar)在最新報告中寫道：「消費者正在重建現金儲備，以應對不確定的就業市場；這對支出來說是一個明顯阻力。」「隨著勞動市場不確定性加劇，預計這種趨勢將持續下去。」

摩根大通指出，隨著第1季即將結束，散戶投資人紛紛湧入股市，上周搶購了35億元的股票。

該公司大數據和人工智慧策略主管程鵬在最新報告中寫道：「在個股層面，散戶展現出一年多來最強勁的買盤衝動。」「他們扭轉了先前的看跌立場，大舉買入輝達，金額達12億元。」

輝達、特斯拉 和超微半導體 (Advanced Micro Devices) 獲得最多散戶資金流入。

Strategas Research Partners表示，即使跡象顯示科技和通訊服務業開始落後，但這並不意味著市場反彈正在失去動力。該公司表示，檯面下類股輪動的跡象「絕不是」負面訊號。

該公司在最新報告中寫道：「雖然短期內如果股市回落不會讓人感到驚訝，但歷史證明現在股市下跌還為時過早。」

史指目前較2023年10月低點上漲27%。根據Strategas的數據，在過去130次大盤指數5個月內上漲27%的例子中，只有一次在12個月後出現負回報。

特斯拉第一季下跌29%，使得這家電動車製造商成為本季表現最糟的史指成分股，也是特斯拉自2022年第4季以來最糟單季表現。該股在過去12個月內下跌6.7%，而同期史指上漲了32%。

這家電動車製造商一直在應對需求疲軟、定價壓力和中國競爭對手加劇的競爭。該公司預計將於4月2日發布第1季產量和交車數據。