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投資AI何必獨鍾美股？下階段概念股推薦名單出列

編譯湯淑君／綜合外電
花旗集團策略師表示，人工智慧（AI）題材是長期趨勢，不會只是曇花一現，現在是為下一波AI行情趁早布局的時候了。（路透）
花旗集團策略師表示，人工智慧（AI）題材是長期趨勢，不會只是曇花一現，現在是為下一波AI行情趁早布局的時候了。（路透）

人工智慧（AI）概念股過去一年來驅動美股史坦普500指數不斷衝高，供應搶手AI晶片的輝達（Nvidia）漲勢尤其凌厲，使投資人明白即使相關個股已熱得冒泡，AI題材不會只是曇花一現。花旗集團策略師團隊就建議，現在是為下一波AI行情趁早布局的時候了。

由策略師裴提特率領的花旗團隊提醒投資人，股市某些角落已浮現「微泡沫」（micro bubble）風險，不可不防，投資人應檢視自己的核心AI持股，以區分優劣、汰弱留強。成長股的粉絲尤其得思考，如何處理手上漲幅已非常可觀的股票。

不過，花旗團隊認為，長遠來看，AI題材仍有「結構性漲升」行情可期，現在布局下一階段AI題材正是時候，值得成長型、甚至價值型投資人擴大押注範圍，建議放眼國際，物色迄今被忽略的許多外國公司，因為「未來數年，更多個股將參與推升行情，且AI價值鏈的盈餘成長分布可望改善」。

目前AI概念股大致偏重成長型股票，但仍可找到一些價值股。花旗說：「關鍵在於，尋找AI投資有助於改善基本面的公司」。

同時，他們認為成長型投資人宜採取「以合理估值買進AI股」的做法，並建議價值型投資人找尋低估值倍數、或利潤應會增加但股價卻被低估的股票。

MarketWatch報導，花旗把AI價值鏈分成「賦能者」、「創造者」和「使用者」三類公司，並篩選出兩份推薦名單，供成長股與價值股投資人參考。

第一份供成長型投資人參考的「合理價位」AI推薦股名單如下

●「創造者」：AppLovin（股票代碼APP）、Okta（OKTA）、BILL控股（BILL），以及美國的Smartsheet（SMAR）和Wix.com（WIX）、歐洲的Autoliv（ALV）和日本的趨勢科技（Trend Micro，日股代碼4704）。

●「賦能者」：英特爾（INTC）、Marvell（MRVL）、博通（AVGO）、Zillow（Z），以及美國的 TEConnectivitiy（TEL）、歐洲的BE Semiconductors（荷蘭股市代碼:BESI）和澳洲的Goodman Group（GMG）。

●「使用者」：美國有Block、Veeva Systems、Expedia、萬事達卡（Mastercard），歐洲方面包括法國的達利斯（Thales）、空中巴士（Airbus）和ABB，以及日本的尼得科（Nidec，舊名為日本電產）和Panasonic。

第二份AI價值股建議名單如下

●「創造者」：美國有Aptiv（APTV）、DocuSign（DOCU）、藝電（EA），法國的Capgemeni（CAP），以及日本的豐田（7203）。

●「賦能者」：美國有惠普（HPQ）、SS&C Technologies（SSNC）和NetApp（NTAP），歐洲方面包含法國的Orange（ORA）、荷蘭皇家電信（KPN）、瑞典的Hexagon（HEXA），日本則有佳能（Canon，日股代碼7751）和NTT（9432）。

●「使用者」：紐約梅隆銀行（BK）、美銀（BAC）、Booking Holdings（BKNG），歐股則有德國西門子（SIE）、空中巴士（法股代碼AIR）、蘇黎世保保險（瑞士股票代碼ZURN），日股則有日東電工（Nitto Denko，日股代碼6988）。

AI 投資 日本

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