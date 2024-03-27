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道指大漲477點 史指再創歷史新高

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道指大漲477點 史指再創歷史新高

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
史坦普500指數上漲，收於創紀錄水平，結束連續3天的下跌。（美聯社）
史坦普500指數上漲，收於創紀錄水平，結束連續3天的下跌。（美聯社）

史坦普500指數上漲，收於創紀錄水平，結束連續3天的下跌。

史指上漲44.91點或0.86%至5248.49點；道瓊工業指數上漲477.75點或1.22%至3萬9760.08點。這是兩個指數4個交易日以來首次上漲。那斯達克指數上漲83.82點或0.51%至1萬6399.52點。

史指表現最好的股票包括Cintas，由於獲利優於預期，該股上漲8.25%。在美國食品藥物管理局(FDA)批准該公司致命性肺疾治療藥物Winrevair用於治療肺動脈高壓患者後，默克上漲4.96%，創歷史新高。

在上周股指收盤創下歷史新高後，史指和道指連續3天下跌。雖然最近出現回跌，但所有三大股指將在28日收盤結束本月和本季交易，並全面上揚。

截至27日收盤，史指本月上漲近3%，本季上漲10%。那指3月上漲1.9%，本季上漲約9.3%；道指同期上漲1.9%，本季上漲約5.5%。

這將是史指和道指自2019年和2021年以來第1季的最佳漲幅，當時兩個指數分別上漲13.1%和7.4%。所有三大指數都可望連續第5個月上漲和連續第2季上漲。

簡化資產管理公司首席策略師格林表示，雖然市場一直在走高，但任何類型的負面外部事件都有可能衝擊股市進行調整。

他表示，「這實際上變成一個問題：是否會出現外部因素來使市場擺脫目前的昏迷狀態？」「如果遇到導致波動性上升的事件，穩定的狀態將在未來幾個月面臨更大的壓力。任何時候的變化都會成為不確定性的來源。」

作為潛在外部事件的例子，格林列舉了中國市場波動加劇以及墨西哥和瑞士降息。

本周投資人還將關注失業救濟金申請、國內生產毛額和消費者信心數據。雖然市場在耶穌受難日休市，但人們的注意力將集中在與個人收入、消費者支出以及個人消費支出相關的經濟數據上。

小型股大幅上漲，在表現不佳的時期成為亮點。

以小型股為主的羅素2000指數上漲2.13%。史指上漲0.86%。

對於市場上較小的個股來說，這項進步發生在相對艱難的一年。2024年至今，羅素2000指數上漲5.05%，而史指同期上漲近10%。

今年以來，中國銷量下滑以及缺乏明確的AI路線拖累了蘋果股價。

去年飆升48%的「七巨頭」寵兒，在2024年已經回落了12%。根據Bespoke Investment Group的一條推文，蘋果與史指的200日表現差距自2013年10月以來從未出現過如此之大。

Bespoke指出，即使沒有蘋果，股指也能上漲，但這種情況很少見。當蘋果在200日期間內下跌時，史指的中位數變化為下跌9.3%。

由於美國原油庫存增加，原油期貨連續第二天下跌。

5月交割的西德州中質原油合約下跌27分或0.33%，收在每桶81.35元。5月交割的布蘭特原油合約下跌16分或0.19%，至每桶86.09元。

根據能源情報署(EIA)的數據，截至3月22日當周，美國商業原油庫存(不包括戰略石油儲備)增加了320萬桶。汽油庫存增加130萬桶。

BTIG指出，亞馬遜即將進入史上表現最好的一個月。

該公司首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在本周的報告中表示，自2000年以來，亞馬遜4月的平均漲幅為9.87%。自此以後，該股在4月上漲了18次，但僅下跌了5次。

他指出：「走勢圖一直在2020-2021年高點180-190元區域盤整。」「我們認為，一旦突破這個範圍應該會站上200元以上。」

亞馬遜收在179.83元，今年至今上漲19.94%。

市場的其他部分正在填補大型科技公司的空缺。

Invesco S&P 500等權ETF(RSP)上漲1.6%，幾乎是史指漲幅的兩倍。如果未來幾天RSP能夠繼續上漲並跑贏主要股指，則可能表示反彈廣度正在擴大，並縮小「七巨頭」與市場其餘個股之間的差距。

亞馬遜 石油 墨西哥

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