Fed今年降息幾次？專家：沒必要降 不降對美股也無所謂

聯準會（Fed）最新「點狀圖」顯示官員仍預期今年降利率三次。但經濟學家認為，其實此刻對美股而言，降不降息已無所謂。（美聯社）

市場近來不斷糾結著一個老掉牙的問題：今年聯準會（Fed）會降息 幾次？Fed最新「點狀圖」顯示官員仍預期今年降利率 三次，市場預期也從年初的六次砍到三次。但經濟學家認為，其實此刻對美國股市而言，降不降息已經無所謂。

MarketWatch報導，GlobalData.TS Lombard首席美國經濟學家布利茲說，今後Fed降息次數就算減少，對股市而言都不再是個大問題。他甚至認為，Fed今年可能根本不會調降借貸成本，那對股市多頭來說一樣OK，因為近來發布的經濟數據都顯示，Fed其實沒必要降利率。

降不降息對美股不重要 成長不輟更要緊

布利茲在最新發布的研究報告中寫道：「儘管他們（Fed）宣稱，季節性因素是最近通膨回升的背後原因，但他們忽略一個事實：自去年年中以來，經濟數據全都指向成長比預期強。」

布利茲指出，美國就業成長強勁，且新屋銷售年率接近70萬戶，而非長期中位數60萬戶，在這種情況下，經濟成長不會減緩，那麼Fed還有充分理由降息嗎？

話說回來，布利茲認為，就算Fed今年不降息，「對股市來說也未必是壞消息，因為那顯示成長持續不輟。股市已經傳達那個訊號了」。

自年初以來，市場已下修對Fed今年降息預測，從原先期待的六次降至目前的三次，但期間美股史坦普500指數不跌反漲，今年來漲幅已達到10%左右。由此可見，只要經濟無衰退之虞，企業獲利展望良好，Fed降息姍姍來遲甚或今年不降，似乎無關緊要了。

駁斥Fed在經濟穩健時降息的兩大論點

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼也質疑，如果美國經濟在當前利率水準下仍穩健成長，Fed何必降利率、甘冒吹大資產投機泡沫的風險？

目前有兩大論點支持Fed在經濟穩健時降利率：一、通膨若降下來但Fed不降息，會推高實質（扣除通膨率）利率，使貨幣 政策顯得太緊。二、貨幣政策從實施到見效有一段時間差，若要把通膨壓回2%目標，必須在通膨還沒降至2%前就先降利率。

亞德尼對第一個論點的反駁是，所謂實質利率，就貨幣政策管理而言是理論上而非實證上的概念。難以相信把基準利率減去消費者物價指數年增率，得到的數字就會對任何人（經濟學家除外）有重大意義，真有人的經濟和財務行為受實質聯邦資金利率影響嗎？

他指出，歷史顯示，經濟衰退不是「實質利率過高」造成的；1960年代以來的衰退，大多肇因於緊縮貨幣政策引發金融危機，接踵而至的信用緊俏於是導致衰退。往年什麼事發生會促使Fed調降名目聯邦資金利率？答案是「金融危機」，而不是對「基準利率太高、恐將造成衰退」的認知。

2008年金融海嘯期間，Fed學會火速挹注緊急流動性。2020年疫情爆發後，Fed如法炮製，使衰退期間壓縮至短短兩個月。2023年3月區域銀行倒閉危機發生時，Fed再次緊急在銀行體系注資，這次完全避免衰退發生。

換言之，Fed大可持續防範金融危機，避免對經濟衝擊甚廣的信用緊俏，如此一來，即使在貨幣緊縮循環期間，仍可降低衰退風險。亞德尼指出，過去兩年來美國經濟成長不輟，無畏大幅升息的壓力，主要原因在此。

至於第二個論點，貨幣政策漫長的延遲效應，如果這個論點站得住腳，那麼Fed理應儘快開始調降聯邦資金利率，以抵銷過去兩年來大幅緊縮貨幣的延遲效應。然而，如果「金融危機」才是引發衰退的主要風險，那麼Fed在考慮合宜的利率水準時，或許會想把重點擺在信用周期。那又何必在此刻降息，冒著讓股價、金價、比特幣和房價腫脹成泡沫的風險？