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CBO警告 債務膨脹過速 恐引發特拉斯式的市場震盪

編譯劉忠勇／綜合外電
美國國會預算處（Congressional Budget Office）主任史瓦傑（Phillip Swagel）。（美聯社）
美國國會預算處（Congressional Budget Office）主任史瓦傑（Phillip Swagel）。（美聯社）

美國國會預算處（Congressional Budget Office）主任史瓦傑（Phillip Swagel）警告，如果美國政府無視公債膨脹的問題，可能面臨英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內出現的債務危機。

史瓦傑表示，美國不斷擴大的財政負擔正以「空前」的速度膨脹，可能爆發類似英國2022年英鎊狂拋導致特拉斯政府垮台的危機。

史瓦傑接受英國金融時報採訪時說：「危險當然就像英國前首相特拉斯所面臨的情況，決策者試圖採取行動，然後市場對此行動有所反應。」

他說，美國「還不到那地步」，但因利率較高，2026年支付債權人的成本將達到1兆美元，債市可能會「反彈」。據CBO統計，美國截至去年聯邦債務總額為26.2兆美元，相當於國內生產毛額（GDP）的97%。

聯邦債務隨川普2017大規模減稅並在疫情期間大舉支出後劇增。川普還承諾，今年總統選舉若擊敗拜登，要延長這些於明年到期的減稅措施。

史瓦傑表示：「我們可能會看到一些變化，看起來可能輕微，或者說一開始還輕微，然後變得更為嚴重，對利率產生了不成比例的影響，進而影響了財政走向。」

特拉斯計劃透過大舉債來支付大幅減稅，結果遭遇市場反噬，導致舉債成本急劇上升，擔任英國首相才45天，便被迫辭職。

特拉斯 利率 川普

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