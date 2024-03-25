國際油價上漲 鋁價漲至11周高位、黃金接近新高

西德州中級原油（WTI）5月原油期貨上漲1.6%，結算價報每桶81.95美元。（新華社）

國際油價周一上漲，因地緣政治動盪，跡象也表明OPEC+與會代表下周會議上將堅持目前的減產政策。銅價微漲，中國國務院總理李強淡化了投資人對經濟面臨挑戰的疑慮，中國政府正在加強政策支持力道以刺激經濟成長。黃金在多國通膨報告公布前上漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）5月原油期貨上漲1.6%，結算價報每桶81.95美元；布蘭特原油5月原油期貨上漲1.5%，結算價報每桶86.75美元。

烏克蘭持續的無人機襲擊正在削弱俄羅斯的煉油產能。路透報導，俄羅斯石油 公司位於Samara的Kuibyshev煉油廠周六遭遇襲擊後被迫關閉一半產能。

據多名國家官員表示，OPEC+與會代表認為沒有必要在下周的評估會議上建議對石油供應政策進行任何調整。

高盛 在一份研究報告中預計大宗商品價格今年會上漲，歐美央行料將降息，有助於支撐工業金屬價格以及消費者需求。

鋁價升至11周高位

鋁價周一觸及11周高點，因擔心雲南生產恢復緩慢，加上技術面前景強勁。

倫敦金屬交易所(LME)3個月鋁期貨上漲0.8%，報每噸2,327美元，此前觸及1月3日以來最高2,331美元。

Montefusco提到市場對乾旱重災區雲南省鋁冶煉廠恢復50萬噸年產量步伐的疑慮，因為乾旱天氣繼續限制水電供應。

LME銅期貨小漲0.1%，報8873美元/噸。

黃金接近新高

高盛集團分析師在報告中寫道，降息可能會使得金價 在今年年底前升至每英兩2,300美元。

過去兩周，美元走強限制了金價，使得黃金對許多買家來說變得更加昂貴；不過，金價仍接近歷史高點，自2月中旬以來上漲了9%。

截至紐約時間下午4:59，黃金現貨上漲0.3%，報每英兩2,171.83美元。