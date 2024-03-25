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股票將被下市 「汽車界蘋果」Fisker警告可能引發債券違約

編譯季晶晶／綜合外電
紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。（路透）
紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。（路透）

紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，這使得外界對其財務況狀更加擔憂，股價沉底到每股僅剩9美分後被暫停交易。

紐交所發布聲明說，由於Fisker股價「異常的低」，決定讓該股停牌。Fisker股價周一重挫逾28%至0.09美元。今年來跌幅深達95%。

Fisker說，預計股票將在場外的OTC Pink平台或者是由OTC Maarkets Group營運的另一個市場報價。

Fisker因為將生產外包、只專注於設計和消費者界面元素而有「汽車界蘋果」之稱。該公司在股票被暫停交易之前表示，與未透露對象的汽車製造商上周結束了談判，沒能獲得注資。Fisker只銷售一種車型，Ocean休旅車，上月披露正與一家汽車製造商進行談判，當時希望談成的潛在交易包括投資、聯合開發，以及使用該汽車製造商在北美的製造設施，這是挽救Fisker財務的一線生機。

這家陷入困境的電動車製造商在隨後提交的監管文件中說，股票退市將引發明年到期的部分可轉換債務違約。那些票據的持有人可能加速要求全額償付。退市也將觸發一項要求，該公司須回購某些2026年到期的債券。但Fisker沒有應對這種情況的緩衝資金。     

Fisker現在將繼續評估包括庭內或庭外重組以及資產出售等策略選擇。

電動車 休旅 投資

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