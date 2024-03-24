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全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

張大仁
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

就在幾年前，全球最大晶片製造商台積電對培訓新員工有一個簡單的答案：找個供應鏈體系，由資深工程師負責與他們對口聯繫即可。

但三年前一切都發生變化，當時全球晶片短缺和地緣政治緊張局勢加劇，推動了台積電的成長。它必須重新制訂一個密集培訓計劃，讓數以萬計的新員工快速上崗。

台積電於2021年在台灣台中中部科學園區內設立新員工培訓中心。該設施現在是該公司全球擴張的關鍵。

在摩爾定律主導的世界中，微晶片上的電晶體數量每兩年就會增加一倍，這個速度對於台積電及其客戶包括蘋果、輝達和AMD來說至關重要。對美國總統拜登也很重要，他指望該公司促進美國亞利桑納州的製造業發展。

如今，所有駐台的新工程師和一些海外員工都必須在該中心工作八周。該中心講師Marcus Chen表示，「現在我們可以更有系統地教導新人。讓他們學得更快，打下堅實的基礎。」「必須非常有效率地做每件事，這是台積電的核心價值。」

該中心以製造晶片的晶圓廠運作為藍本。

在該中心接受訓練的工程師不僅會分配到台積電在台灣的工廠。 其中一些還將派往全球作為「種子教師」。

台積電人力資源高級副總裁何麗梅表示：「每座新晶圓廠一開始，我們都需要從台灣引進一定比例的員工。」「幾年後就會逐漸減少外派人員，並增加本地員工。」

台積電有時被稱為世界上最重要的公司，估計全球90%的超先進半導體晶片都由台積電生產，這些晶片用於為從智慧型手機到人工智慧應用的所有產品提供動力。

為了滿足不斷成長的需求並面臨更接近客戶的壓力，台積電正在美國、日本和德國建造新工廠。其現有工廠位於台灣、中國東部和華盛頓州。

這家晶片巨頭2月在日本熊本市開設了第一家工廠，並計劃未來幾年在亞利桑納州鳳凰城開設兩座價值400億美元的工廠，以生產更小、更先進的晶片。該公司已承諾投資38億美元在德國德勒斯登建造一座工廠，這是該公司在歐洲的第一座工廠。

需求的飆升，尤其是對人工智慧晶片的需求，造成了半導體產業的人才短缺。台積電去年表示，由於缺乏專業工人，其位於亞利桑納州的一座工廠將延後投產。

顧問公司Intralink電子和嵌入式軟體主管藍道爾(Stewart Randall)表示：「尋找最優秀的人才一直是一個問題，但自從過去幾年世界突然覺醒並意識到半導體的重要性以來，這個問題變得更加重要。」

他補充指出，「擴大晶圓廠數量和產能與地緣政治和市場需求有關。」「這意味著需要更多具有IC設計、IC製造、材料科學技能的人才。各國都在爭奪這些人才。」

何麗梅表示，人才短缺是該公司面臨的主要挑戰之一，「全世界都缺乏人才。」「如果我們走向全球，那麼我們就需要擴大人才庫。」

台積電目前在全球約有7.7萬名員工。她補充說，幾年後，這個數字將達到10萬人。

台積電 晶片 亞利桑納州

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