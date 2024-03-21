美商務部官員：仍在評估中芯國際是否違反規定生產華為晶片

拜登政府商務部官員稱，仍在評估中芯國際是否違反美國規定為華為生產晶片。 （路透）

路透社報導，美國商務部一位高級官員在周四的國會聽證會上表示，拜登 政府仍需要確定中國最大晶片 製造商中芯國際生產為華為 Mate 60 Pro手機提供動力的晶片是否違反了美國出口規定。負責出口政策的艾倫·埃斯特維茲(Alan Estevez)被眾議員邁克爾·麥考爾(Michael McCaul) 問到中芯國際是否違反了美國出口規則來生產這種先進芯片時表示，「可能是的。我們將不得不進行評估。」

報導稱，關於中芯國際是否非法取得美國工具來製造晶片的問題已經浮出水面。前述說法顯示，在被制裁的華為公司發布其手機近七個月後，拜登政府尚未就先進半導體是否合法生產得出結論。不過，自華為8月推出一款由中芯國際製造的先進晶片驅動的新手機以來，對中強硬派對這兩家公司採取行動的壓力越來越大。

路透社稱，儘管華盛頓不斷努力削弱中國先進半導體的生產能力，但華為 Mate 60 Pro 仍被視為中國技術復興的象徵。這款手機也促使拜登政府進行審查，以了解為其提供動力的晶片背後的細節，這是中國迄今為止生產的最先進的半導體。

當被問及中芯國際使用美國工具為華為生產晶片的能力時，埃斯特維茲表示，「我無法談論任何可能正在進行或可能並未進行的調查；但我們當然也有同樣的擔憂。 」

2019年，華為因涉嫌違反制裁行為而被川普政府列入貿易限制名單。中芯國際因涉嫌與中國軍工複合體有聯繫而於 2020 年被列入同一名單。兩家公司先前均否認有不當行為。

報導稱，被列入該名單通常會禁止美國公司向目標公司出售產品，但前總統川普為向這兩家公司運送某些商品開了綠燈，允許過去幾年數十億美元的美國商品流向它們。

埃斯特維茲表示，拜登政府 2022 年宣布，對向中國先進晶片工廠出售晶片製造工具實施新限制，但中芯國際的頂級設施確實可以在新規定出台之前取得這些工具。不過他宣稱，「隨著時間的推移，這些工具將會僵化，整個過程也會退化。」

埃斯特維茲表示，拜登政府也敦促盟友停止向中國出口晶片製造工具零件，這與美國停止出口晶片的舉措類似，這是削弱中國晶片製造能力的一部分。他補充說，它還瞄準了保持舊工具運作的服務協議。