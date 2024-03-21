IMF與斯里蘭卡達成紓困撥款協議 促與中國重組債務

國際貨幣基金（IMF）今天表示，已與斯里蘭卡達成經濟政策協議，讓下一筆紓困金得以撥發。圖為斯里蘭卡一名勞工在批發市場工作。（歐新社）

國際貨幣 基金（IMF）今天表示，已與斯里蘭卡 達成經濟政策協議，讓下一筆紓困金 得以撥發。IMF要求這個南亞國家與主要雙邊貸款放貸方中國及其他債權人加速債務重組。

綜合法新社和路透社報導，斯里蘭卡在2022年4月高達460億美元外債違約，當時其外匯存底告罄，甚至沒錢進口糧食、燃料和藥物等必需品，導致國家爆發1948年脫離英國獨立以來最嚴重財政危機。

斯里蘭卡其後獲得國際貨幣基金提供4年29億美元的紓困方案。根據國際貨幣基金今天說法，經過對紓困方案進行第2度檢視後，已與斯里蘭卡就其政策達成幕僚層級協議。一旦檢視報告獲得國際貨幣基金董事會通過，就會釋出金額3億3700萬美元的第3筆紓困撥款。

國際貨幣基金在聲明中表示，斯里蘭卡在實踐其改革計畫上有所進展，其「總體經濟政策改革正開始見到成果」，包括通貨膨脹迅速減弱、外匯存底大增及出現經濟成長的初步跡象。

國際貨幣基金指出，斯里蘭卡接下來的「關鍵」步驟是與債權人敲定協議。國際貨幣基金的斯里蘭卡任務高級主管布洛爾（Peter Breuer）在記者會上表示：「我們期待見到未清償債務迅速進展，尤其是與國際債權人達成一份協議，包括與民間的公債持有人及中國輸出入銀行，藉此鞏固其通往債務永續的道路。」

根據斯里蘭卡中央銀行的數據，截至去年9月底，其積欠的外債達到526億5000萬美元。當中積欠中國的債務約占其總體外債的10%。而根據官方估計，斯里蘭卡每年履行債務應付總額達到60億美元。斯里蘭卡約有110億美元的雙邊貸款需要債務重組。

中國去年12月「原則上」同意讓斯里蘭卡進行債務重組，但雙方至今都未透露相關細節，也尚未確定一份協議。