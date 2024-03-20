Nvidia為何要打造機器人？ 黃仁勳提出解釋

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳以機器人計畫做為他在輝達GTC開發者大會演說的結尾。（美聯社）

AI晶片大廠輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 本周稍早在GTC開發大會大秀人形機器人，可望為多家早已布局機器人軟硬體解決方案的台廠帶旺商機，成為市場熱議話題。黃仁勳周二（20日）接受媒體專訪時，解釋了該公司正在打造人形機器人，是因為用於訓練這些機器人的數據都是來自人類本身。

黃仁勳接受CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時說：「我們處在一個世界，在這世界中，為了幫電腦撰寫軟體，我們使用數據或訓練的例子，接著電腦從這些例子中學習。我們擁有多數人類使用幾乎任何其他數據的例子。」

黃仁勳提到「我們為自己建立世界」，他以汽車工廠作為例子，表示產線是為人類所創造，而使用來自人類的數據，將讓機器人在這些任務中發揮最大生產力。他預測，最終，將見到工廠內有個機器人在協調一群製造機器人，這些機器人正在製造也將是機器人的汽車。

輝達本周在GTC開發大會上公布Project GROOT計畫，所謂的GROOT是Generalist Robot 00 Technology的縮寫，也就是「人形機器人的通用基礎模型」，這是為了強化該公司在推動機器人和實現AI方面有所突破的努力。

黃仁勳也談到輝達與大型科技公司的許多合作，表示他的公司是一個「創造市場者」，而不是在市場上分一杯羹的企業。他強調，輝達的技術將創造就業 。

黃仁勳說，「這將創造就業，將讓企業變得更具生產力。當企業變得更具生產力，獲利會改善、營收會增加，進而聘僱更多人力」。