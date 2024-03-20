中國與日本操作美債為何一個減碼一個加碼

中國與日本操作美債，一個減碼一個加碼。Photo by Eric Prouzet on Unsplash

美國財政部20日公布最新資料顯示，日本 在2024年1月加碼149億美元美國國債 ，而中國則減碼186億美元，這一增一減的動作背後操作邏輯是什麼？跟日本升息而美國即將降息 有關嗎？

金融界報導，日本加碼美國國債的動機為何？日本是美國的第一大債主，其增持美國國債的行為，一方面可能是出於經濟利益的考慮。儘管美國國債的收益率並不高，但相對於其他投資管道，美國國債仍然具有相對穩定的收益和較低的風險。此外，增持美國國債還有助於維持日圓與美元的匯率穩定，這對日本的出口導向型經濟至關重要。

另一方面，日本增持美國國債也可能與美國即將降息政策有關。降息通常是為了刺激經濟成長和應對通貨緊縮。而日本作為一個長期實施低利率政策的國家，其央行可能會通過增持美國國債來進一步調整貨幣政策，以實現國內經濟的穩定增長。此外，增持美國國債還可以作為日本央行在必要時進行外匯干預的手段，以維護匯率穩定。

相比之下，中國減碼美國國債的邏輯和目的則有所不同。首先，中國減持美國國債可能是出於調整外匯存底結構的需要，隨著中國經濟實力的增強和外匯存底規模的擴大，中國需要更加多元化地配置外匯存底，以降低對單一資產的依賴風險。減持美國國債，可以將部分資金轉向其他更具潛力的投資領域，實現外匯存底的保值增值。

其次，中國減持美國國債也可能是對美國經濟前景的擔憂。近年來，美國政治經濟環境的不穩定以及通膨壓力的上升，使得美國國債的風險加大。中國作為美國的第二大債權國，其減持行為可能是出於對未來美國國債違約風險的擔憂，以及對美國經濟政策不確定性的規避。

最後，中國減持美國國債還有助於推動國際貨幣體系的多元化。通過減少對美元的依賴，中國可以推動人民幣國際化，增強中國在國際金融市場的地位和影響力。

日本增持美國國債與近期美國降息政策之間存在一定的關聯，降息會導致債券價格上漲，主要是出於經濟利益的考慮和貨幣政策的調整。而中國減持美國國債則更多是基於外匯存底結構調整、美國經濟前景的擔憂以及推動國際貨幣體系多元化的考慮。這兩者的操作雖然方向相反，但都體現了各自國家在經濟全球化背景下的戰略考量。