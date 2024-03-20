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聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

記者顏伶如／即時報導
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會(Federal Reserve)過去兩年大動作升息，許多銀行與金融機構推出利息超過5%的定存(Certificates of Deposit，CDs)、貨幣市場基金(money-market)帳戶。如今聯準會可能降息，為期兩年的定存利息則從去年的5.5%縮水至5%以下。華爾街日報20日報導，投資人現在必須對於降息重新思考存款策略。

一旦聯準會宣布降息，高利息存款帳戶(high-yield savings account)將首先受到影響，因為利率每個月調整，其次為財政部發行的公債以及定存。

數據顧問機構Curinos主任經理史塔登(Adam Stockton)說，如果今年當中出現降息，以5%利率買下一年為期定存的民眾，利息收入有可能優於以較高利率只買下半年期定存的表現，但前提是定存並非銀行有權在到期之前提前解約的可贖回定存(callable CD)。

報導指出，退休族以及有買房打算的購屋族如果能找到兩年為期、利息4.5%的定存，仍然值得投資。

財務顧問機構Sequoia Financial財富規畫部資深副總監魏爾希(Heather Welsh)表示，兩年為期的利息4.5%定存是可以預測的收入來源，適合把暫時不會動用的現金存入。

報導指出，住在康州的45歲企業負責人達芬娜‧史密斯(Dafina Smith)去年以3.75利率購買3個月定存，後來又買下10個月為期、利息5.2%的定存，還有多張半年期的財政部公債。

今年2月，史密斯調整策略，定存到期之後便把錢提出來，投入股票市場。

降息 利率 聯準會

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