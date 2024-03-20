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不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

記者林茂仁／即時報導
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

小米汽車上市日期逼近，小米汽車的價格目前也基本確定，據界面新聞報導，有知情人士透露，小米汽車的售價，目前內部已經大幅度下調，但小米董座雷軍仍然想將小米汽車賣到人民幣25萬元以上。

知情人士表示，小米集團已經確定了小米汽車的定價，相較於去年公司內部想要的定價，此次定價下調人民幣3萬至5萬元。目前標準版的定價可能為人民幣26.6萬元（約3.69萬美元）起，高配版的定價為人民幣33.6萬元（新台4.67萬美元）起。不過，上市發表會前仍有可能調整。

雷軍20日在個人微博表示，他查了一下特斯拉的財報，以Model 3目前的定價人民幣24.59萬為例，根據財報數據粗略估算，也需要人民幣22.3萬元的售價才能基本打平成本，小米SU7標準版配置遠超 Model 3，採用扎實的用料，而且產品上市初期採購成本也非常高，因此，在定價上確實面臨一定的壓力，小米一定會讓大家覺得物超所值。

很早之前，雷軍就在微博回復網友時表示，小米汽車價格有點貴。雷軍表示，小米汽車的目標，是打造媲美保時捷和特斯拉的汽車工業新時代的夢想之車，做好看、好開、舒適、安全的移動智慧空間，通過15年到20年時間的努力，成為全球前五的汽車廠商。

在小米汽車技術發佈會上，小米集團創始人雷軍講解了小米首輛轎車SU7的性能。在雷軍的對比中，小米汽車擁有不遜特斯拉Model S的性能指標，0-100km/h加速、100km/h-0刹車距離、最高時速三大指標均不落後。雷軍堅定地說：「所以說不要喊9萬9了（指小米SU7定價），不可能的！」，雷軍進一步說：「但凡有這種表現和配置的，都得40萬以上！所以14萬9也不用再講了，還是要尊重一下科技啊！」

現在看來，確實不是9萬9，也不是19萬9。此前，雷軍還表示，小米SU7目前在50萬之內確實沒有對手。也就是說，小米汽車的價格在20萬到50萬之間，知情人士透露的標準版價格26.6萬，高配版33.6萬也正好在這個價格區間，可信度還是比較高的。

小米汽車將在3月28日舉行SU7新車上市發表會，到時候，小米汽車的價格是不是人民幣26.6萬元起跳，當天會揭曉答案。

小米 特斯拉 微博

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