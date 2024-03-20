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經濟學家看好6月降息「11月選舉是Fed會議室那頭象」

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）最新貨幣決策公布前，經濟學家對今年啟動降息時點發表預測，紐約美隆銀行首席經濟學家萊因哈特仍認為6月降息d時間點最適當。美聯社
聯準會（Fed）最新貨幣決策公布前，經濟學家對今年啟動降息時點發表預測，紐約美隆銀行首席經濟學家萊因哈特仍認為6月降息d時間點最適當。美聯社

在聯準會（Fed）最新貨幣決策公布前，經濟學家紛紛發表預測，多位專家仍維持6月是啟動降息時點的看法，例如紐約美隆銀行首席經濟學家萊因哈特（Vincent Reinhart）。

萊因哈特20日接受CNBC訪問時表示，在這次Fed貨幣政策會議上，11月總統大選有如「會議室裡的大象」，雖然眾人避談卻不容忽視。

他說：「Fed將儘可能避開（政治爭議），離愈遠愈好。」

萊因哈特認為，這意味著Fed首次降息將發生在6月例會。

他指出，Fed主席鮑爾2月時上CBS「60分鐘」節目時曾表示，若是在選舉前Fed的貨幣決策成為媒體關注焦點，可能造成美國民眾困惑，而Fed希望避免這種事發生。

萊因哈特預期，大約三周後公布的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）3月會議紀錄將顯示，3月19日至20日這場會議不會討論選舉話題，因為Fed官員對影響降息時機的政治話題避之唯恐不及。

他說：「人人明白，決策的氛圍將促使他們早一點行動，也許比純粹依據總經數據行事早一點。」

3月FOMC會議焦點是最新的「經濟預測摘要」（SEP），特別是顯示決策官員利率落點預測的「點狀圖」。市場密切關注最新「點狀圖」會不會也像12月一樣，顯示官員預期今年將降利率三次。

假定2024年Fed降息三次，市場推測時間點可能落在6月、11月和12月，因為11月5日大選日前不宜做重大政策調整，因此不是降利率的適當時機。據此推論，FOMC在7月和9月會議上極可能按兵不動，避免惹議。

降息 利率 貨幣

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