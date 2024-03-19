黃仁勳談美中不會發生「末日劇本」 將繼續與台積電密切合作

美國晶片巨頭輝達執行長黃仁勳19日說美中關係預計不會出現「末日劇本」，同時表態將繼續和台積電保持密切合作，無論地緣政治緊張與否。（美聯社）

日經亞洲報導，美國晶片巨頭輝達 執行長黃仁勳 19日說美中關係預計不會出現「末日劇本」，儘管地緣政治緊張，將繼續和台積電 保持密切合作。

輝達高度仰賴全球最大晶圓代工廠台積電生產先進製程晶片，包含最新一代GPU「Blackwell」。

面對日益升溫的台海問題，美國政界和晶片公司紛紛表現出擔憂。而在緊張的地緣政治局勢下，黃仁須表示，輝達將「確保了解並遵守政策」，同時在供應鏈上「創造更多彈性」。

同時，黃仁勳認為，輝達被迫放棄和台積電合作以及在亞洲生產的可能性很小。

問及日益惡化的美中關係是否會影響輝達銷量和供應鏈，黃仁勳說，「美中的目標並非對抗」，「雖然雙方必須解決有關公平管理的問題......末日劇本不太可能發生，我們也不希望它發生」。

由於人工智慧應用持續飛快發展，晶片使用需求也跟著水漲船高，輝達和台積電的關係將更加緊密。

黃仁勳說，「輝達和台積電的關係大概是合作夥伴中最緊密的」，「我們正在做的事情非常非常難，而他們做得非常好」。

「我們應該會和台積電更密切合作」，一起「成長、成長、成長」。