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聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

財經新聞組記者張大仁／即時報導
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

隨著聯準會展開為期兩天的政策會議，美股上漲。在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。

道瓊工業指數上漲320.33點或0.83%收3萬9110.76點。為2月22日以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲29.09點或0.56%收5178.51點；那斯達克綜合指數上漲63.34點或0.39%收1萬6166.79點。

預計聯準會20日將維持利率不變。然而，最近一系列令人擔憂的通膨報告讓投資人擔心聯準會可能會暗示利率將在比預期更長的時間內維持在較高水準。

美國公債殖利率大幅下跌，提振股市。指標10年期公債利率下跌4.5個基點至4.295%。

隨著投資人評估其首次GTC會議的消息，晶片寵兒輝達上漲1.07%，收復早盤跌勢。執行長黃仁勳推出輝達最新的AI晶片，名為Blackwell，並指稱該晶片是其支援多種AI操作晶片的更強大後繼產品。

建構輝達AI伺服器的主要供應商美超微電腦(Super Micro Computer)因股票發行的消息而下跌8.96%。由於AI熱潮，該股今年來已上漲219.13%，並在18日被納入史指。近期多頭市場可能放緩的另一個跡象是比特幣代理商MicroStrategy下跌5.67%。隨著比特幣飆升至歷史新高，該股在2024年上漲1倍多。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，近期反彈後的「健康」市場消化若非比投資人預期的要晚，就是會比預期的更深。

他表示：「AI革命還有很長的路要走，因此現在看到的任何下跌肯定都不會結束，而只是對近期漲幅的一些小幅消化。」並補充說，交易員可能會「獲利了結是基於已知對未知的反應」。

光是第1季，Coinbase內部人士就出售約3.59億美元的公司股票。Raymond James在最新報告中指出，相較之下，2023年第4季只有1.45億元，全年為2.11億元。

許多專業投資人追蹤企業主管的股票買賣，以此作為對公司業務前景信心的訊號。

由於現貨比特幣ETF的推出以及隨後加密貨幣價格的上漲，投資人對加密貨幣的興趣不斷增加；這家加密貨幣交易所的股價在過去兩個月上漲了84%，今年至今上漲46.69%。比特幣今年至今上漲52%，帶動其他加密貨幣走高。

聯合創辦人爾薩姆(Fred Ehrsam)是最活躍的出售股東，本季收益達1.16億元；他上季出售價值7500萬元的股票。執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)在2023年出售了價值8100萬元的股票後，本季拋售9000萬元。

Coinbase其他高階主管也在本季售股，包括財務長哈斯(Alesia Haas)的1900萬元、總裁兼營運長Emilie Choi的5000萬元、法律長Paul Grewal的1400萬元和人事長布洛克(Lawrence Block)的5300萬元。

在本周聯準會會議之前，一支債券基金正出現歷史性下滑。iShares 20+年期公債ETF(TLT)已連續8個交易日下跌。是2002年這檔價值470億元的基金成立以來最長的連續虧損。

通訊服務是史指中表現最差的類股。Meta Platforms和Live Nation在其中表現最差，分別下跌0.15%和0.34%。Alphabet、康卡斯特也表現落後，下跌不到1%。

房地產是史指表現第二差的類股。CoStar Group和Digital Realty Trust領跌，各下跌2.13%和0.33%。

投資人擔心市場高度集中意味著股市即將回調，但高盛預期經濟的韌性和通膨疲軟將繼續支撐股市，「正如我們的策略師所表明的，市場高度集中和走勢表現出色的時期，通常會因宏觀局面出現『追漲』，而不是『追跌』。」

投資 殖利率 AI

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