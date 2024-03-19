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成本飆、缺工 台積電、Intel傳延後到亞利桑納州設廠

編譯葉亭均／綜合外電
日經亞洲報導，台積電與英特爾的至少五家供應商延後在美國亞利桑納州的建廠行動。圖為英特爾的工程師手持測試品。(美聯社)
日經亞洲報導，台積電與英特爾的至少五家供應商延後在美國亞利桑納州的建廠行動。圖為英特爾的工程師手持測試品。(美聯社)

日經亞洲報導，台積電與英特爾的至少五家供應商延後在美國亞利桑納州的建廠行動，顯示要在美國複製晶片供應鏈的挑戰比預期來得大。

此前，隨著台積電、英特爾在亞利桑納州興建晶圓廠，化學和材料製造商李長榮化工（簡稱榮化）、 Solvay、長春集團、關東鑫林亞利桑納分公司（KPPC Advanced Chemicals）和崇越科技都宣布在亞利桑納州的設廠計畫並購買土地。

但日經亞洲引述多位半導體產業主管的說法報導，這些工廠的營建已經被暫緩或大幅縮減。其中一些延後建廠可能只是暫時性，但另一些則是要進行計畫的檢討，而且沒有重啟營建的具體時間表。

報導指出，這些供應商暫緩建廠，主因是營建材料和勞力成本飆高，且營建勞工短缺。供應商也提到，英特爾和台積電的設廠進度比預期慢，也是延後供應商建廠計畫的原因。

日經分析，這種情況不限於一家或兩家供應商，而是多家案例，代表是更為結構性的因素造成。三位半導體材料產業的主管透露，在亞利桑納州建廠的成本，已經膨脹至在亞洲設廠的四倍或五倍，而且比他們原先規劃的預算高出「好幾倍」。

榮化總經理劉文龍向日經表示，公司會調整在亞利桑納州的美國廠營建步調，理由是成本飆高，初步將透過海運化學品到美國的方式供應給在美客戶，而非急著在當地蓋製造廠。榮化的客戶包括台積電、英特爾和美光等。

日經報導指出，知情人士說，半導體用高純度雙氧水頂尖供應商比利時業者Solvay已經延後亞利桑納廠的營建，除了成本疑慮，還擔心英特爾、台積電擴產的進度會比預期還久。

另一家半導體用高純度雙氧水大廠台灣長春集團則大幅縮減亞利桑納新廠的營建規模，儘管已投入建廠，但規模遠比計畫小得多，原因是成本比預期高了數倍。

關東鑫林亞利桑納分公司延後在亞利桑納州興建高純度硫酸廠；崇越科技的主管則向日經亞洲透露，公司暫緩在亞利桑納州蓋物流中心的計畫，「主要原因就是當地需求還不需要那麼多的本地供應」。

日經亞洲說，長春集團和關東鑫林不願對上述置評，Solvay則說，正在了解此事。

亞利桑納州 台積電 預算

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