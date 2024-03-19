黃仁勳與機器人逗趣互動 小秀Nvidia機器人平台成果

輝達執行長黃仁勳身旁站著出現在星際大戰的BD機器人。（美聯社）

輝達 （Nvidia）周一宣布一個用來打造人型機器人的硬體和軟體平台，這類人型機器人包含生成式AI 功能。執行長黃仁勳 在舞台上還特別迎接兩個用這套軟體支援的小小機器人，展示出趣味互動。

輝達在GTP年度開發者大會上表示，這套新平台將包含將一套能驅動機器人與AI的電腦系統「Jetson Thor」，加上包含生成式AI和其他工具的軟體套件組「Isaac」，可用來打造和人類相似的機器人。

由於納入了生成式AI，將使人型機器人基於結合語言、影像、「人類示範」以及過往經驗的輸入，進而做出動作。

黃仁勳站在舞台上一排機器人影像前，向來賓介紹登上舞台的迪士尼星際大戰的BDX機器人，表示這兩個小小機器人是由輝達的「Jetson」所驅動，至於它們能夠行走，則是靠軟體工具Isaac Sim所學習。當小小機器人朝黃仁勳走去時，黃仁勳還開玩笑說，現在不是吃飯時間，「等等會發點心給你」。

黃仁勳說，產生軟體的新方式推動了生成式AI，這些AI世代將創造極高價值的軟體，推動了新的工業革命來臨，每座資料中心都必須加速為接下來幾年做準備。

Omniverse and Simulation Technology副總裁勒巴瑞丁恩（Rev Lebaredian）向媒體記者簡報時表示：「這些更有智慧、更快、更好的機器人將部署在全球的重工業中。我們正與世界上的整個機器人與模擬生態系統進行合作，以加速開發和採用。」

這套生成式AI軟體背後的強大電腦名為「Jetson Thor」，以輝達的一款AI晶片與其他硬體為基礎。該公司表示，這套電腦將為機器人提供足夠的運算能力，以執行複雜的任務，並與人和機器互動。

至於軟體工具套裝組則被命名為「Isaac」平台，而新的GR00T生成式AI功能是設計用來「在任何環境中操作任何機器人。」這些工具具備訓練軟體隨著時間的推移做出更好決策的能力，也就是所謂的強化學習。