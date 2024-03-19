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黃仁勳與機器人逗趣互動 小秀Nvidia機器人平台成果

編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳身旁站著出現在星際大戰的BD機器人。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳身旁站著出現在星際大戰的BD機器人。（美聯社）

輝達（Nvidia）周一宣布一個用來打造人型機器人的硬體和軟體平台，這類人型機器人包含生成式AI功能。執行長黃仁勳在舞台上還特別迎接兩個用這套軟體支援的小小機器人，展示出趣味互動。

輝達在GTP年度開發者大會上表示，這套新平台將包含將一套能驅動機器人與AI的電腦系統「Jetson Thor」，加上包含生成式AI和其他工具的軟體套件組「Isaac」，可用來打造和人類相似的機器人。

由於納入了生成式AI，將使人型機器人基於結合語言、影像、「人類示範」以及過往經驗的輸入，進而做出動作。

黃仁勳站在舞台上一排機器人影像前，向來賓介紹登上舞台的迪士尼星際大戰的BDX機器人，表示這兩個小小機器人是由輝達的「Jetson」所驅動，至於它們能夠行走，則是靠軟體工具Isaac Sim所學習。當小小機器人朝黃仁勳走去時，黃仁勳還開玩笑說，現在不是吃飯時間，「等等會發點心給你」。

黃仁勳說，產生軟體的新方式推動了生成式AI，這些AI世代將創造極高價值的軟體，推動了新的工業革命來臨，每座資料中心都必須加速為接下來幾年做準備。

Omniverse and Simulation Technology副總裁勒巴瑞丁恩（Rev Lebaredian）向媒體記者簡報時表示：「這些更有智慧、更快、更好的機器人將部署在全球的重工業中。我們正與世界上的整個機器人與模擬生態系統進行合作，以加速開發和採用。」

這套生成式AI軟體背後的強大電腦名為「Jetson Thor」，以輝達的一款AI晶片與其他硬體為基礎。該公司表示，這套電腦將為機器人提供足夠的運算能力，以執行複雜的任務，並與人和機器互動。

至於軟體工具套裝組則被命名為「Isaac」平台，而新的GR00T生成式AI功能是設計用來「在任何環境中操作任何機器人。」這些工具具備訓練軟體隨著時間的推移做出更好決策的能力，也就是所謂的強化學習。

輝達也表示，將發布預先訓練的機器人模型與其他軟體，以改善機械手臂的功能與多攝像頭感測能力。

輝達執行長黃仁勳在演說時，背後螢幕顯示一排人形機器人影像。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳在演說時，背後螢幕顯示一排人形機器人影像。（美聯社）

AI 黃仁勳 輝達

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