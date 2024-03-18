黃仁勳不愧是造浪者 GTC大會點名誰股票就上漲

黃仁勳在GTC大會上點名幾家客戶和合作夥伴，發揮了造勢效果。（美聯社）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 在GTC大會上發表新產品，結果未能拉抬自己公司股價，倒是對幾家客戶和合作夥伴發揮了造勢效果。

黃仁勳在加州聖荷西舉行長達兩小時的專題演講中，發表命名為Blackwell架構的圖形處理器（GPU）設計，輝達在盤後股價反而下跌近2%，不過是凡是黃仁勳在演講中點名的公司，盤後股價卻一一上漲。

工程軟體製造商新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence Design Systems）和Ansys盤後股價上漲超過2%。黃仁勳表示，這些公司將採用Blackwell架構的處理器，來各自的產品中提升更多AI 功能。

戴爾（Dell）盤後股價上漲多達3.2%。黃仁勳也點名戴爾，並向在場的戴爾執行長戴爾（Michael Dell）點頭示意：「所有正在開發這些聊天機器人和生成式AI的人，在準備運作的時候，都將需要一個AI工廠。」「在企業領域，沒有人比戴爾更擅長建立規模龐大的端到端系統。」

黃仁勳也點名思愛普（SAP）和ServiceNow等軟體開發商正在使用Nvidia的平台開發服務，這兩家股票也上漲。

黃仁勳說：「企業IT業正坐擁一座金礦。他們對工作方式有深入了解，多年來創造許多令人驚嘆的工具，且他們掌握大量資料。」