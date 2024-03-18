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蘋果傳與谷歌洽談 擬讓AI引擎Gemini導入iPhone

中央社紐約18日綜合外電報導
彭博報導，蘋果正針對在iPhone內建谷歌(Google)人工智慧引擎Gemini一事進行洽談。(路透)
彭博報導，蘋果正針對在iPhone內建谷歌(Google)人工智慧引擎Gemini一事進行洽談。(路透)

彭博今天援引知情人士的說法報導，蘋果（Apple）正針對在iPhone內建谷歌（Google）人工智慧（AI）引擎Gemini一事進行洽談。

路透引述彭博（Bloomberg News）報導指出，蘋果與谷歌正積極磋商，以讓蘋果授權Gemini支援iPhone軟體今年將新增的一些功能。

報導表示，蘋果以自主研發的AI模型為基礎，正在為即將推出的iPhone iOS 18籌備新功能。不過，蘋果同時也在尋找合作夥伴以支援生成式AI功能，包括根據簡單提示（prompt）創建影像及撰寫文章。

報導還說，蘋果和谷歌尚未決定AI合作協議的條款及如何品牌化，實行方式也還沒拍板。此外，雙方不太可能在6月前宣布達成協議，蘋果計劃於6月舉行其年度「全球開發者大會」（Worldwide Developers Conference）。

根據報導內容，蘋果最近也與獲得微軟（Microsoft）支持的AI開發公司OpenAI展開討論，考慮使用OpenAI的AI模型。

路透已向蘋果、谷歌及OpenAI詢問此事，不過由於是非上班時間，這些企業並未立即回覆。

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