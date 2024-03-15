我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 佣金少30%可望拉低房價

黃仁勳分享創業心得 剖析優勢：我期望非常低

編譯中心／綜合15日電
輝達執行長黃仁勳說，他最大的優勢是「不抱很高的期望」，這樣就不會一蹶不振。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳說，他最大的優勢是「不抱很高的期望」，這樣就不會一蹶不振。(美聯社)

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳告訴史丹福大學學生，想要實現偉大的理想，道理很簡單：沒有付出就沒有收穫(no pain, no gain)。黃仁動上周回到母校史丹福大學，在經濟政策研究所發表演講時說，「偉大不是智慧，偉大源於人格特質；而人格特質並非聰明人享有，是由經歷過苦難之後所形成的。」

CNBC引述黃仁勳在回答學生如何最大限度地獲得成功時，說起他的創業經過。黃仁勳1993年與人共同創立晶片公司Nvidia，並擔任執行長已逾30年。公司的成功使他成為億萬富翁，隨著Nvidia晶片在建立AI軟體方面的需求量擴大，該公司市值超過2兆元。 

黃仁勳說，有一個特質可以讓任何人更可能取得成功：韌性。他向史丹福的學生講述了他個人如何培養建立和運作世界上最有價值的公司之一所需的韌性。「期望很高的人，適應能力往往非常低」，他說：「我的一大優勢是我的期望非常低。」

他指出，由於接受精英教育，大多數史丹福畢業生「都有很高的期望」。他說，因為他們不習慣失敗，也沒有做好準備，「然而，韌性對於成功至關重要，」他說，「我不知道如何教你，除非你能承受痛苦。」

黃仁勳在公司成立初期確實經歷過掙扎。1996年，輝達因難以與其他晶片製造商競爭而差點破產，迫使他解雇了一半以上的員工。他在2001年接受訪問時表示，這段經歷讓他「更加了解市場和消費者需求」，這意味著放棄公司之前的技術，押注於最終取得重大成功的新型晶片。

「直到今天，我在公司內部仍然非常喜歡使用『痛苦和磨難』這個詞，」黃仁勳說，要建立「對失敗的容忍度」，以便能夠創新並取得成功。他說，低期望有助為未來不可避免的挑戰做好準備，因為只期望一帆風順時，很容易被障礙打得措手不及；這就是為什麼他說，儘管輝達取得巨大成功，但他仍然擔心該公司最終可能會失敗。

輝達執行長黃仁勳說，他最大的優勢是「不抱很高的期望」，這樣就不會一蹶不振。(路透...
輝達執行長黃仁勳說，他最大的優勢是「不抱很高的期望」，這樣就不會一蹶不振。(路透)

黃仁勳 晶片 輝達

上一則

全球大當機「與資安無關」 麥當勞：供應商重設電腦系統時造成

延伸閱讀

黃仁勳勉勵史丹福學弟妹：想成功 降低期望值承受苦難

黃仁勳勉勵史丹福學弟妹：想成功 降低期望值承受苦難
FT：OpenAI找上阿布達比談AI晶片合資計畫

FT：OpenAI找上阿布達比談AI晶片合資計畫
晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」
去年沒做到...黃仁勳今年若帶Nvidia營收達標 可領獎金300萬

去年沒做到...黃仁勳今年若帶Nvidia營收達標 可領獎金300萬

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪