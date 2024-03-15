科技股領跌 道指挫190點 史指連跌兩周

史坦普500指數收跌，連續第二周下跌，科技股承壓，因為通膨擔憂在下周聯準會政策會議之前仍然是首要問題。路透

史坦普500指數收跌，連續第二周下跌，科技股承壓，因為通膨擔憂在下周聯準會 政策會議之前仍然是首要問題。

史指下跌33.39點或0.65%收5117.09點。道瓊工業指數下跌190.89點或0.49%收3萬8714.77點；那斯達克指數下跌155.35點或0.96%收1萬5973.17點。

史指本周下跌0.13%，道指本周小跌0.02%，那指下跌0.7%。

科技股普遍走低，亞馬遜和微軟都下跌超過2%。蘋果和谷歌母公司Alphabet也下跌。晶片巨頭輝達(Nvidia)本週大幅下跌，交易員擔心該公司的股票估值和帳面利潤，收盤小跌0.12%。

在本周公布一系列數據後，投資 者仍然保持高度警惕。衡量批發商通膨的2月生產者物價指數(PPI)的漲幅超出經濟學家的預期，推動指標10年期公債走高，因為投資人想知道最近的經濟數據是否太強勁，以至於聯準會無法放鬆貨幣政策。聯準會將於3月19日開始為期2天的政策會議。

麥格理全球外匯和利率 策略師維思曼(Thierry Wizman)表示，最近的經濟數據可能會讓人質疑聯準會是否認為通膨已經冷卻到足以在今年稍後開始降息，並可能提高長期借款利率。

他表示：「這裡的另一個問題不僅僅是2024年和2025年的點陣圖，而是聯準會正在考慮的其他問題，其中包括市場泡沫過多。」「出於這個原因，它可能會表示認為長期利率應該更高。」

可以肯定的是，根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨定價下周政策會議維持利率不變的可能性是99%。

D.A. Davidson分析師洛爾(Brandon Rolle)表示，Brunswick Corp.、MarineMax和OneWater Marine都受到聯邦法規草案的威脅；這些法規試圖限制東海岸的船速。

該規則首先由國家海洋和大氣管理局(NOAA)提出，隨後由商務部擬訂草案，試圖將航速限制在10節以防止35至65英尺長的船隻撞擊露脊鯨的數量。牠們每年有7個月時間從麻薩諸塞州海岸到佛羅里達州中部。

洛爾在給客戶的信中寫道：「從我們與造船業聯絡人的對話來看，白宮下個月通過這項規則的可能性高達90%以上，不過造船業最後一刻的遊說可能會改變一些限制。」「然而，這項規定只會為產業帶來潛在的負面影響，目前的問題是負面影響有多大。如果這項規定通過，我們認為BC和HZO的下行風險最大，ONEW也會受到負面影響。」

他指出，「從產業角度來看，這項規定將對新船銷售、二手船價值和大馬力發動機銷售產生負面影響。」2024年至今，這3支股票已下跌9%至25%。

原油期貨小幅下跌，但因前兩個交易日上漲，本周收高。

西德州中質原油4月合約下跌22分或0.27%，收在每桶81.04元。布蘭特原油5月合約下跌8分或0.09%，收在每桶85.34元。

本周美國原油和全球指標原油已上漲超過3.5%。

3M創下20多年來最大單周漲幅11.54%，為2002年7月以來最大單周漲幅。

本周，3M被稱為Solventum的醫療保健業務獲准分拆的消息提振其股價。該公司還宣布布朗將接替羅曼擔任執行長。

在漲幅支撐下，3M成為本周道指表現最好的股票。雪佛龍是第二大漲幅股，漲幅相對較小，僅3.39%。

根據密西根大學發布的調查，3月消費者信心幾乎沒有變化，略低於華爾街的預期。

消費者調查的讀數為76.5，比2月下降0.4，低於《道瓊》普遍預期的77.4。

對1年和5年的通膨預期均保持不變，分別為3%和2.9%。當前狀況指數也維持在79.4不變。