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錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

編譯湯淑君／綜合外電
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）今年來股價飆升77.6%，近日來漲勢已出現疲態。高盛策略師團隊認為，AI成長題材會長期發酵，輝達不過是在第一階段獨領風騷罷了。

MarketWatch報導，由哈蒙德領銜的高盛策略師團隊14日發布最新研究報告指出，AI成長題材可分為四個階段，第一階段顯然由雄霸AI晶片市場的繪圖處理器大廠輝達一枝獨秀。但隨著輝達股價漲勢趨緩，投資人可考慮下一批AI贏家股了。

高盛認為，AI題材的第二階段聚焦於輝達以外的AI基礎設施概念股，這些公司像輝達一樣，也供應發展AI所需的基礎設備。根據高盛的報告，第二階段AI概念股涵蓋半導體公司、雲端服務供應商、資料中心REITs（不動產投資信託）、硬體及設備公司、安全軟體股，以及公用事業公司。

第二階段概念股身價也已水漲船高，但各家公司的盈餘修正程度不一。除了投資人耳熟能詳的巨型股之外，還包括：Synopsys（代碼：SNPS）、Monolithic Power Systems（MPWR）、科磊（KLAC）、American Tower（AMT）和Vertiv（VRT）。

第三階段概念股是高盛所謂的AI賦能公司，具有可把AI融入產品組合以提升營收的商業模式。高盛團隊認為，許多軟體和資訊科技（IT）服務公司，從其管理層評語及股價表現可看出，與這個階段的特色相符。

臉書母公司Meta Platforms就被歸類為第三階段AI概念股。但除了這些大企業外，同屬第三階段但知名度較低的個股包括：Cloudflare（NET）、Autodesk（ADSK）、MongoDB（MDB），以及 Nutanix（NTNX）。

高盛篩選出的典型第三階段股票，今年來報酬率8%，表現出色，「不純粹是受AI題材驅動，顯示投資人已經開始布局第三階段了」。

第四階段與生產力成長有關，焦點擺在運用AI提升生產力的公司。提升效率潛力最大的公司，可能來自於勞力密集、工作最受AI自動化影響的產業，像是軟體、服務、商業與專業服務。

高盛列出了「一籃長期AI股票」名單，榜上有名的是被視為AI驅動生產力提升潛力最大的個股，包括：紐約時報（NYT）、亞馬遜（AMZN）、沃爾瑪（WMT）、富達國民金融（FNF）、Tenet Healthcare（THC）以及Guidewire軟體公司（GWRE）。

高盛團隊說：「我們預期，投資人交易第二階段和第三階段概念股，會比交易第四階段概念股更快速，因為屬於第二、第三階段的公司，對其他運用AI技術改善生產力的公司不可或缺。」

據高盛估計，第二階段AI概念股的預期本益比取中位數約16倍，第三階段為31倍，第四階段為19倍。

AI 高盛 概念股

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