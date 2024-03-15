彭博最新調查：縱使通膨攀升 Fed今年仍將降息三次

彭博最新調查顯示，受訪經濟學家認為，通膨率最近回升，不太可能改變聯準會（Fed）決策官員對2024年降息三次的預期。(路透)

彭博最新調查顯示，受訪經濟學家認為，美國通膨率最近回升，不太可能改變聯準會（Fed）決策官員對2024年降息 三次、2025年再降四次的預期。

受訪經濟學家表示，負責制定Fed利率 政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下周開會時，可望連續第五次例會把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%不變，並在6月啟動首次降息。多數受訪者預期，呈現官員利率落點預測的「點狀圖」可望顯示，Fed官員預料2024年將降息至少三次，逾三成受訪者認為只降兩次或更少。

FOMC訂於3月19日至20日開會，會後將發布最新經濟與利率預測，是去年12月來首次更新經濟預測。受訪者認為，Fed決策官員對經濟的預測只會小幅更動，對利率路徑的預測料將維持不變。

Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家Kathy Bostjancic說：「我們預料，FOMC對今年通膨預測的中位數會小幅上修，但除此之外，我們認為對總體經濟或利率的預測不至於大幅修正。」她認為，近來發布的數據顯示美國通膨比預期熱，應會使Fed主席鮑爾 更不願傳達近期降息的訊息。

彭博訪調經濟學家預測，決策官員可能上修對2024年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測，從1.4%上調至1.7%，同時把通膨預測從2.4%調升至2.5%。這項調查在3月8日至13日進行，共訪調了49位經濟學家。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預測，「點狀圖」可望顯示Fed決策官員認為今年將降息3碼（0.75個百分點）。

近日出爐的經濟數據強化Fed謹慎行事的論點：美國2月核心通膨連續第二個月高於預期，生產者物價指數（PPI）也顯示物價壓力加速。

ING首席國際經濟學家James Knightley說：「成長、就業和通膨全都熱得令人不安，Fed現在的處境顯示近期內不會降利率。」

幾乎所有受訪者都認為，Fed將維持1月的前瞻指引，亦即除非Fed更有把握通膨將持續滑向2%的目標，否則降利率並不適當。

經濟學家對美國經濟展望更加樂觀，僅17%的受訪者認為經濟衰退將在未來12個月內來襲，比率遠低於去年7月的58%。

RSM US首席經濟學家Joe Brusuelas表示，美國消費者支出仍強韌，使經濟表現持續優於預期，但經濟強勁帶來一個風險：Fed對降息會更有耐心。

至於軟著陸的展望，大多數受訪經濟學家都認為，Fed宣告戰勝通膨的時機還不成熟。僅27%的受訪者同意Fed前副主席布蘭德（Alan Blinder）的看法，即Fed已經達成經濟軟著陸任務--低通膨與勞動市場強健，73%的受訪者不以為然。