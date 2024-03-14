台積電110%猛烈漲勢連多頭也緊張 留意兩大風險

台積電股價從2022年10月低點起算至今已暴漲超過110%，連多頭都開始謹慎考量風險。（路透）

台積電 （2330）的股價因投資 人追捧AI 題材而迅速飆升，從2022年10月低點起算至今已暴漲超過110%，即使是堅定的多頭也很難忽視這家全球晶圓代工龍頭面臨的兩大風險。

台積電的股價跟進大客戶輝達（Nvidia）的腳步一路漲不停。雖然去年AI相關營收僅占總營收的 6%，但投資人認定這個數字還會攀高，因為市場需求有望出現爆炸式增長。

股價漲勢猛烈使得台積電的相對強弱指數在過去兩個月大多處於超買區域。相對於分析師平均目標價，該股的溢價也達到歷來最高水準。

晨星（Morningstar）駐香港分析師李旭暘給出的目標價是同行最高之一，但他也承認，對AI的高增長還能維持多久感到有些緊張。他說：「如果看訂單量，我會有點擔心AI需求在三到五年間的可持續性，因為你不可能每年都在資料中心上花數百億美元。」

台積電曾在1月表示，AI營收以每年50%的速度成長，到2027年應該是「高十位數」。該公司正在美、日、德等國家建廠，以滿足亞馬遜和微軟等公司營運的資料中心對AI晶片的需求。鑒於美中貿易緊張和今年美國大選可能產生的影響，地緣政治問題給台積電的前景蒙上陰影。

晨星的李旭暘表示，目前還不清楚台積電強勁訂單的背後驅動力，主要來自AI產品的終端需求，還是美國客戶為了防備政策不確定性進行庫存儲備。

瑞穗證券亞洲公司分析師Kevin Wang認為，另一個風險是可是台積電最大客戶的蘋果會如何迅速因應智慧手機業的低迷，並成功地為旗下設備添加AI功能。他說：「對於iPhone手機來說，我們確實看到中國大陸市場的需求正在減弱，因此這可能給他們的訂單帶來一些潛在風險。」

儘管有這些憂慮，晨星和瑞穗仍對台積電抱持樂觀態度。這支股票獲得分析師給出的35個買入評級，一個持有，沒人喊賣。

儘管對於全球AI股漲個不停仍有過熱的爭議，但分析師似乎同意，台積電的估值沒什麼好擔心。該股的未來本益比是16，大約持平於五年中位數，與主要同行相比，幾乎是最低的。

國泰投信基金經理Daniel Liang說：「很難得出AI股存在泡沫的結論。任何一家AI營收貢獻比超過10%的公司，對我來說，本益比30並不過份。」