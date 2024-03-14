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中資遍布全球鋰供應鏈 彭博：要接受中國成為合作夥伴

記者陳宥菘／即時報導
圖為Pilbara公司位於西澳的礦場。路透
圖為Pilbara公司位於西澳的礦場。路透

陸媒觀察者網14日引據彭博專欄文章指出，隨著電動車和清潔能源發展，西方國家正尋求在鋰供應鏈中排除中國，希望在關鍵原料供應方面擺脫對地緣政治對手的依賴，只是當前全球鋰產業已經與中國投資緊密聯繫在一起，不可能輕易切割，「現在想剝離中國鋰供應鏈，已經為時已晚」，全球工業界需要接受中國為合作夥伴，而不是競爭對手。

彭博14日刊登一則題為「剝離中國鋰供應鏈已為時已晚」的專欄文章指出，去年5月，美國與鋰儲量第二大的澳洲簽訂了一項協議，以確保關鍵礦產的供應。而今年3月，美國財政部長葉倫訪問智利時聲稱，包括清潔能源在內，美國的部分關鍵供應鏈「過度集中於中國」。智利擁有全球最大的鋰礦儲量，葉倫表示，美國可能會增加從智利進口礦物。

但文章指出，西方國家的計畫遲到了近十年。如果西方國家想要建立一個排除中國的清潔能源產業，他們至少需要在2010年的時候就開始投資佈局。如今，全球鋰產業已與中國投資緊密聯繫在一起，無法再輕易切割。

文章舉例稱，葉倫在訪問智利期間，參觀了美國化學企業雅保公司（Albemarle Corporation）在智利的加工廠。該公司最重要的資產是澳洲格林布希（Greenbushes）鋰礦49%的控股權，格林布什位於西澳大利亞州，是世界上最大的鋰礦。該礦山51%的控股權則由中國天齊鋰業持有。

此外，中國同時也是雅保公司的重要合作夥伴和客戶，2022年，該公司約三分之一的產品銷往中國，首次超過了美國。

文章還提到，控制澳洲第二大鋰礦的礦業公司Pilbara Minerals已先後與多家中國企業簽署鋰精礦承購協議，將確保未來幾年內向這些中國企業穩定供應鋰精礦。

即便在智利鋰產業，中國也佔據了主導地位。例如天齊鋰業已持有全球第二大鋰生產商智利化工礦業公司（SQM）近四分之一的股份。同時，中國本身也是全球第三大鋰生產國。來自中國的投資更推動阿根廷成為世界第四大鋰生產國。

文章稱，鋰價格波動很大，投資項目可能需要數年時間才能有成果。與緊張不安、尋求快速回報的非中國股份投資者相比，中國在這方面展現出明顯的優勢。

除鋰礦開採之外，中國也在大規模生產中佔據主導地位。例如在電動車方面，中國新能源汽車產銷量佔全球比重超過60%。因此文章認為，如果西方國家想要確保鋰的供應，他們不能僅將中國視為「競爭對手」，而必須接受中國作為一個合作夥伴。

投資 供應鏈 澳洲

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