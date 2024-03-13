愛迪達看好今年大中華區銷售展望 暗示漸甩北美憂鬱 股價大漲

愛迪達預期，今年多數市場的銷售都將成長。（路透）

德國 運動用品大廠愛迪達（Adidas）預期，今年多數市場的銷售都將成長，只有北美市場將因出清庫存的影響而下滑，但減幅趨緩，並維持預測今年營業利益將成長近一倍，激勵股價13日在法蘭克福收盤大漲3.7%。

愛迪達13日公布，去年第4季營收年減7.8%至48.1億歐元，以北美市場的減幅最大，下滑25%至11.6億歐元，大中華區市場則是唯一成長之處，銷售年增29%至6.7億歐元。上季淨損年比縮減26%至3.79億歐元，營業損失萎縮48%至3.77億美元。

愛迪達去年的初估全年結果也顯示，去年營業利益下滑60到2.68億歐元，營收減少5%至214.3億美元。

展望今年，愛迪達維持先前的營業利益預測約為5億歐元不變，排除匯率 波動後的營收成長率預估也保持在將中間個位數百分比。

愛迪達表示，預測大中華區和拉美市場不計Yeezy營收與匯率波動影響的銷售，將成長二位數百分比，北美是唯一預期今年營收不會成長的地區。

愛迪達近幾季已努力出清過剩庫存，特別是北美市場。該公司2022年終結和爭議饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）的合作，重創利潤 ，對去年北美市場的表現影響尤大。愛迪達今年1月表示不會減記這些庫存，而是會以成本價出清。

由於愛迪達還在減少庫存，預期今年北美銷售在排除Yeezy營收與匯率波動影響後，將下滑中間個位數百分比，但減幅小於去年的16%。

愛迪達也審慎表示，由於上半年的銷售表現將受到減少北美庫存的影響，今年的銷售成長預料將在下半年出現，執行長古爾登（Bjorn Gulden）表示，「我們應能看到第1季已出現部份成長，但我預期下半年成長將增強，我們還有很多工作要做，不過我非常有信心我們正在正確道路上」。

古爾登說，愛迪達去年已減少近15億歐元（16.4億美元）的庫存，占比24%，若不計美國，庫存正處於健全水準。他說，愛迪達的北美市場復甦落後六到八個月。

彭博資訊分析師指出，愛迪達正開始扭轉頹勢，今年的銷售展望可能略偏保守，因為產品流改善、還有運動賽事的加持，尤其大中華區、鞋類、及零售店銷售動能都出現增強跡象，本季銷售可能優於預期，成長將在下半年加速。

花旗以波拉德為首的分析師團隊也說，愛迪達庫存管理優於預期，全年財測可望獲得上修。