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油價大漲近3% 烏克蘭襲擊俄煉油廠 銅價飆至11個月高點

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周三（13日）大漲近3%，價格攀升至四個月高點，原因是美國原油庫存意外減少，是七周來首次下降，且美國汽油庫存降幅大於預期，此外，烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠後可能出現供應中斷；金價周三上漲，受美元走軟提振；銅價飆升至11個月高點，此前中國冶煉企業承諾研議因應銅礦加工費快速下滑的措施，包括可能導致買家面臨供應短缺的減產選項。

油價大漲近3%

布蘭特原油5月期貨上漲2.11美元，漲幅2.6%，報每桶84.03美元；美國西德州原油4月期貨上漲2.16美元，漲幅2.8%，報收於79.72美元。

這是布蘭特原油自11月6日以來的最高收盤價。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至3月8日的一周內，能源公司出人意料地從庫存中提取了150萬桶原油。相比之下，路透調查顯示分析師預測的庫存增加量為130萬桶，而產業組織美國石油協會（API）的數據顯示庫存減少了550萬桶。

與此同時，美國汽油期貨上漲了約2.9%，達到2023年9月以來的最高點，此前EIA表示，能源公司上周從庫存中提取了570萬桶汽油。路透調查顯示，分析師預測的汽油庫存減少190萬桶。

在俄羅斯，烏克蘭在第二天的無人機猛烈襲擊中襲擊了煉油廠，導致俄羅斯國家石油公司（Rosneft）最大的煉油廠起火，俄羅斯總統普亭表示，烏克蘭企圖破壞俄羅斯本周的總統選舉。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說：「由於烏克蘭無人機襲擊破壞了俄羅斯的煉油能力，這可能導致俄羅斯出口的柴油減少，俄羅斯有可能開始進口汽油，這當然會影響全球價格。」

金價收漲

現貨黃金價格13日收盤上漲0.7%至每英兩2,174.41美元。

美國黃金期貨收漲0.7%，報每英兩2,180.8美元。

美元指數下跌0.2%，使得黃金對海外買家來說更加便宜。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說：「現在對黃金多頭來說是一個雙贏的局面，如果聯準會降息，黃金大幅跳漲，如果不降息，對通膨的擔憂可能會推高黃金。」他說，黃金這一日的上漲顯示有低接買盤。

市場現在的焦點是美國零售銷售、生產者物價指數和上周初請失業金人數，所有這些數據都將在周四公布。

現貨白金漲1.5%，報每英兩938.02美元；鈀金漲1.6%，報1,057.88美元；白銀漲逾3%，報25.00美元。

銅價飆升至11個月高點

倫敦金屬交易所銅期貨價格一度飆升3.4%，此前至少15家中國銅冶煉企業周三在北京召開的座談會中討論因應銅礦加工費快速下滑的措施，包括可能減產；這輪漲勢引發倫敦金屬交易所電子盤交易經歷多年來最繁忙的一日，並使得長達數月的區間波動陡然畫上句點。

不過，人們普遍懷疑中國冶煉企業是否會推進大規模減產，進而進一步支撐銅價，還是他們會尋求吸收損失並寄希望於市場狀況改善；對需求的擔憂也給銅帶來了阻力，中國長期存在的房地產危機和全球維持高檔的利率損害了建築業和製造業的需求前景。

LME期銅上漲3.1%，報每噸8,927美元。

俄羅斯 烏克蘭 金價

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