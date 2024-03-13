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受半導體股獲利了結賣壓拖累 史坦普500指數自新高回落

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉遭分析師降評之後，周三股價大跌4.5%，市值已被摩根大通超前。（路透）
特斯拉遭分析師降評之後，周三股價大跌4.5%，市值已被摩根大通超前。（路透）

由於半導體股出現獲利了結賣壓拖累科技股，史坦普500指數周三由歷史高點回落，投資人臨下周的聯準會（Fed）開會前關注生產者價格數據和通膨相關的更多線索。

費城半導體指數回落2.5%，今年仍上漲17%。輝達（Nvidia）下跌1.1%。投資人期待輝達在3月18-21日舉行開全球GTC開發者大會以及人工智慧（AI）相關的公告。超微（AMD）大跌3.9%。

那斯達克綜合指數回落87.87點，跌幅0.5%，報16,177.77點；史坦普500指數下跌9.96點，跌幅0.2%，報5,165.31點；道瓊工業指數小漲37.83點，漲幅0.1%，報39,043.32點。

美國10年期公債殖利率收在 4.191%，高於周二的 4.154%。

Sevens Report創始人Tom Essaye表示，目前的格局反映今年推動股市走高的因素：穩健的成長、Fed降息前景以及AI熱潮。「雖然基本面好轉，但仍然無法證明當前價位合理性，使市場很容易受到負面意外因素的影響」。

DataTrek Research的Nicholas Colas表示， 「史坦普500指數2024年下半年要想表現強勁的話，企業獲利成長得加快」。

周四交易員將迎來更多經濟數據。彭博經濟研究的Estelle Ou表示，繼消費者價格漲幅高於預期之後，能源價格上漲背景下，生產者價格指數可能上漲。

這將是Fed下周利率決策之前最後一份通膨報告。 鑒於決策者料將連續五度維持利率不變，經濟學家將尋找有關央行何時開始降息的線索。

英特爾（Intel）大跌4.4%。彭博報導，美國國防部取消向該公司提供高達25億美元晶片補貼的計畫。

特斯拉遭分析師降評之後，股價大跌4.5%，市值已被摩根大通超前。

在其他下跌個股中，Dollar Tree大跌14.2%，這家連鎖折扣店表示將關閉近1,000家門店，並公布上一季出現凈損，被逾10億美元的商譽減損支出所累。

麥當勞大跌3.9%，該公司表示，本季海外市場銷售可能會下降，而低收入消費者更常在家用餐。

殖利率 史坦普500 投資

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