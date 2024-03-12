特斯拉優先考慮在東南亞擴張 面臨比亞迪競爭

特斯拉（Tesla）在泰國曼谷設立的一處Model 3快閃體驗店。 歐新社

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）一位高階主管周二表示，特斯拉優先考慮向東南亞 的擴張，並強調在這個快速增長的市場中，公司面臨來自中國大陸比亞迪的競爭。

路透報導，近年來，東南亞地區已成為最熱門的電動車市場之一，在美國需求放緩之際，東南亞市場可以為特斯拉提供龐大的客戶基礎。

特斯拉公共政策和業務發展主管Rohan Patel在社群平台X上發文寫道：「未來幾年，東南亞無疑將成為電池儲能和電動車應用的主要增長地區。」他的這篇貼文是在回應一篇慶賀Model Y在馬來西亞首次交車的用戶的貼文。特斯拉在馬來西亞也銷售Model 3。

馬來西亞政府已於去年核發給特斯拉汽車銷售牌照，並表示特斯拉將在大馬境內建立充電站網。

特斯拉同時也在與東南亞其他國家商談擴大業務，包括東南亞最大的汽車生產國和出口國泰國。泰國政府一位官員本月稍早表示，特斯拉在2023年底勘查了一處地點後，已討論了設廠生產的可能。

路透指出，特斯拉雄心勃勃要在東南亞發展業務之際，必須面對比亞迪的競爭。比亞迪在東南亞地區的電動車銷量市占已超過四分之一，遠遠超過競爭對手。

與特斯拉直接面對消費者的銷售方式不同，比亞迪選擇與當地大型企業集團建立合作關係，以便擴大影響力、測試消費者喜好；面對當地複雜的政府法規時，能夠游刃有餘。

東南亞電動車市場規模雖不大但成長迅速，根據Counterpoint的數據，2023年第2季比亞迪在東南亞市場的銷量占總銷量的26%以上，而特斯拉僅約占8%。

本季，東南亞地區的電動車占占所有乘用車銷量的6.4%，高於上一季的3.8%。