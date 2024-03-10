紅海危機 帶動俄羅斯鐵路貨運量激增

自從去年11月爆發紅海航運危機後，物流業者重新看上俄羅斯鐵路貨運線。（路透）

自從去年11月爆發紅海航運危機後，由於多家航運公司決定貨櫃輪繞道南非好望角，使物流業者重新看上俄羅斯鐵路貨運線，從亞洲經由俄羅斯鐵路至歐洲的貨運需求量大幅增加。

德國 DHL快遞公司表示，客戶要求經俄羅斯鐵路走廊運貨的數量已激增40%；RailGate歐洲公司表示，需求量增加25-35%；荷蘭Rail Bridge Cargo公司指出，經由俄羅斯鐵路的貨運量比去年同期增加31%。

DHL表示，貨櫃輪繞道好望角，使中國大陸到北歐的「戶到戶」運送時間拉長7-10天，達到50-55天；若改經俄羅斯鐵路，從大陸成都到德國杜易斯堡的運送時間僅約25-30天。不過DHL強調，所有貨物都符合西方國家對俄羅斯的出口管制規定。

依據歐盟對俄羅斯的制裁規定，幾乎完全禁止俄羅斯與白俄羅斯 進出歐洲的公路貨運，但並不禁止鐵路貨運。

負責組織歐亞鐵路貨運業務的俄羅斯歐亞鐵路聯合公司指出，今年元月從中國到波蘭的鐵路貨櫃運輸量為14,532只20尺櫃（TEUs），比去年同期增加36%，但還不到1艘最大型貨櫃輪的裝載量（24,000 TEUs）。

亞─歐鐵路運輸共分三線。第一線稱為北部走廊，以中國大陸哈爾濱為起點，從滿洲里連接俄羅斯外貝加爾斯克入俄境，直達莫斯克，再經由華沙到德國漢堡、蒂爾堡及杜易斯堡等地。

第二線稱為西部走廊，分別以西安及重慶、成都為起點，經新疆 阿拉山口入俄境，直達莫斯克，之後與北方走廊共線，最終抵達德國，此即所謂的「新歐亞大陸橋」。

第三線稱為南部走廊，從西安起，於新疆霍爾果斯市入哈薩克等中亞國家，經亞塞拜然首都巴庫，土耳其安卡拉及伊斯坦堡入歐，再經索菲亞（保加利亞）、布達佩（匈牙利）斯等地到布拉格。這條路線並不經過俄羅斯，但須經由渡輪渡過裏海，相當費時。

DHL表示，大部分亞─歐貨物是經由「西部走廊」，一部分則經由「北部走廊」。