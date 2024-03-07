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鮑爾：經濟若維持當前趨勢 聯準會今年將開始降息

中央社華盛頓7日綜合外電報導
聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。路透
聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。路透

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在華府告訴國會議員，只要目前經濟趨勢持續下去，聯準會今年將開始調降利率

法新社報導，鮑爾在國會山莊（Capitol Hill）第2天的聽證會上告訴參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）成員：「就我們目前所見，經濟繼續強勁成長，勞動市場穩健，而且在抑制通貨膨脹方面持續取得進展。」

鮑爾指出，「如果經濟照著這個路徑發展」，聯準會「能夠且將會」在今年內開始調降主要借貸利率。

聯準會主要借貸利率目前處於5.25%至5.50%區間，為23年來的高峰。

美國商務部2月29日公布，1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，漲幅較去年12月的數據減少0.2個百分點；但核心PCE（去除波動的食品和能源價格）月增0.4%，可能持續帶給聯準會須確保通膨降溫的壓力。

然而鮑爾今天的發言顯示，聯準會仍有意於今年內開始降息。

鮑爾昨天亦曾對美國眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）說：「如果經濟大體按照預期發展，那麼在今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當之舉。」

鮑爾 聯準會 利率

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