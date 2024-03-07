通膨緩解+科技股帶動 史指收創新高 那指升1.5%

重點個股上漲，推動史坦普500指數和那斯達克綜合指數重回歷史高位，因為對通膨緩解的希望和科技股的上漲推動了反彈。路透

重點個股上漲，推動史坦普500指數和那斯達克綜合指數重回歷史高位，因為對通膨緩解的希望和科技股的上漲推動了反彈。

史指上漲52.6點或1.03%至5157.36點，而以科技股為主的那指上漲241.83點或1.51%至1萬6273.38點。兩者盤中皆創下新高，而史指也刷新歷史收盤紀錄。道瓊工業指數上漲130.3點或0.34%至3萬8791.35點。

半導體股跑贏大盤，提振史指創下新紀錄。

VanEck Semiconductor ETF (SMH)上漲3.45%。輝達是該ETF中持股最多的公司，股價上漲4.47%。史指漲幅最大的股票之一安森美半導體(On Semiconductor)上漲6.88。

英特爾是道指表現最好的股票，上漲3.68%。高通上漲4.66%。NXP Semiconductors NV上漲3.1%。

歐洲央行下修年度通膨和成長預期後，投資人的樂觀情緒得到提振，不過該行也維持關鍵利率 穩定。這可以被視為通膨方面的正面訊號。

聯準會 主席鮑爾 6日向國會表示，預計今年利率將會下降。雖然鮑爾表示聯準會尚未準備好立即開始降息，但他7日向參議院銀行委員會表示，聯準會距離對通膨開始降息抱有信心已經不遠了。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)在談到鮑爾有關利率水平的評論時表示：「市場對此有所期待，終於從聯準會官員那裡聽到了這個消息。」「這只會增加人們對降息即將到來的信心。」

即使股市開局不利，但史指本周仍上漲0.4%。那指本周基本持平，道指仍下跌0.8%左右。

那指受惠於輝達的推升，本周上漲超過12%。但蘋果收盤小跌0.071%，已連續第7個交易日下跌。

投資人正在等待8日的美國就業報告，以了解勞動市場的狀況；雖然利率上升，但勞動市場仍表現出韌性。

油價小幅走低，回吐前一交易日的部分漲幅。

西德州中質原油4月合約下跌20分或0.25%，收在每桶78.93元。5月布蘭特原油期貨下跌21分或0.25%，至每桶82.77元。

聯準會主席鮑爾向國會表示，利率可能已見頂，預計今年將降息，但鑑於經濟前景不確定，聯準會採取謹慎態度，美國原油和全球基準價格6日上漲逾1% 。

在第二天的證詞中，鮑爾向參議院銀行委員會表示，只要通膨率持續保持在2%，聯準會距離降息「不遠」了。

經紀商PVM分析師瓦爾加(Tamas Varga)寫道，鮑爾在國會面前的證詞讓石油市場興奮不已，但他對利率的謹慎態度最終削弱了交易員的熱情。

大型科技公司今年持續保持上升趨勢。輝達今年來上漲了92.39%，整體產業的VanEck Semiconductor ETF(SMH)也上漲38.59%。雖然有些投資人擔心這些股票可能已經接近上限，但沃爾夫研究公司認為未來還有更大的上漲潛力。

首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道：「我們的感覺仍然是股市可能會繼續走高，其中大多數『七巨頭』和動量股等人工智慧槓桿公司的表現都優於其他公司，直到基本面開始令人失望。」

線上旅行社Despegar飆升近10%，投行Cantor Fitzgerald對該公司股票進行了分析，稱其「估值不正常」。

分析師納布勞(Brett Knoblauch)表示，該公司在拉丁美洲快速成長的旅遊市場中是一個有吸引力的投資機會，去年市值1500億元，並且在中期內可能以兩位數的速度成長。

他在報告中寫道，「鑑於該股未來的成長機會以及獲利能力的提高，其估值相當有吸引力；即使其本益比不擴大，由於調整後的EBITDA成長和現金餘額增加，股票也能表現良好。」