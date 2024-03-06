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黃金價格再刷新高 鈀金勁升10%重返千元 油價上漲逾1%

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

國際油價周三（6日）上漲，攀升至接近今年高點，因美國原油庫存增幅低於預期，燃油需求在進入夏季駕車出行旺季之前出現上升跡象；黃金價格一度創紀錄新高，其他貴金屬也大幅上漲。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油5月期貨漲0.92美元，漲幅1.1%，收每桶82.96美元，為五日來首次收高；美國西德州原油4月期貨漲0.98美元，漲幅1.3%，收79.13美元。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至3月1日的一周內，能源公司的原油庫存增加了140萬桶，少於預期，而餾分油和汽油庫存的降幅遠遠超過預期。

路透訪查的分析師原先預測原油庫存增加210萬桶，產業組織美國石油協會（API）的數據顯示為增加40萬桶。

上周包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少410萬桶，汽油庫存減少450萬桶，相比之下，分析師的預測分別為減少70萬桶和160萬桶。

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，美國原油價格過去幾個交易日一直在試探80美元整數關卡，但未能有效突破。不過，現在既然西德州油價已「徹底突破」每桶79美元，則「阻力最小的技術路徑已獲確認為向上」。

金價再創新高 鈀金勁升重返1,000美元之上

金價周三再度刷新紀錄高點，因市場押注美國將放寬貨幣政策；而汽車觸媒轉化器材料鈀金自1月12日以來首次回升至1,000美元關卡之上。

現貨黃金價格6日收盤上漲0.95%，至每英兩2,148.18美元，盤初曾觸及2,152.25美元的歷史高點。

美國黃金期貨收高0.8%，報每英兩2,158.2美元。

白銀上漲1.9%，報24.15美元。

在聯準會主席鮑爾於國會作證，表示今年稍晚將降息後，美元走貶，進一步推動了金價。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong說 :「由於看漲情緒仍占主導地位，黃金可能會繼續走高。然而，黃金可能需要一點時間來消化鮑爾的總體評論，以及查看周五的就業報告。」

金價在過去五個交易日裡大漲了5%，速度之快讓一些市場人士感到意外，特別是在市場對聯準會何時降息的預期沒有重大變化的情況下。

花旗將未來三個月對金價的預測上調至每英兩2,200美元，並將未來6-12個月金價預測上調至2,300美元；花旗表示，第2季的經濟衰退風險可能有利於黃金，「特別是考慮到近期的股市和信用市場上漲」。

白金漲約3%，達到每英兩906.70美元；鈀金飆漲近10%，達到1,035.83美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說，鈀金似乎吸引了基金的新一輪「大舉買入」，其中一些是技術性買入。

金價 油價 鮑爾

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