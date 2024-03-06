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蘋果連跌6天 但股指出現反彈

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蘋果連跌6天 但股指出現反彈

財經新聞組記者張大仁／即時報導
紐約社區銀行(New York Community Bancorp)宣布籌集10億元資金，地區銀行股漲跌互現。路透
紐約社區銀行(New York Community Bancorp)宣布籌集10億元資金，地區銀行股漲跌互現。路透

美股收漲，在連續下跌後出現轉機。

史坦普500指數上漲26.11點或0.51%至5104.76點；那斯達克指數上漲91.96點或0.58%至1萬6031.54點。道瓊工業指數上漲75.86點或0.2%收3萬8661.05點。迪士尼下跌2.49%，拖累道指。

6日的上漲是三大股指連續兩天下跌、將市場拉離歷史高點後的反彈。但隨著蘋果再次下跌，以及陷入困境的地區銀行紐約社區銀行(New York Community Bancorp)讓人擔憂，漲幅受到抑制。

雖然那指上漲，但部分主要科技股走勢卻相反。蘋果連續第6個交易日下跌，限制了漲幅；即使大型股寵兒輝達上漲3.19%，Alphabet和特斯拉雙雙走低。

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)宣布籌集10億元資金，地區銀行股漲跌互現。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)盤中下跌超過2%後，收盤小跌0.12%。

NYCB在盤中暴跌超過40%後收漲8.13%。該股全天多次停牌。

交易員密切關注聯準會主席鮑爾本周兩次出席國會山莊聽證會，鮑爾6日在書面講稿中表示，聯準會今年可能會降低利率。不過該行尚未準備好立即削減借貸成本。

鮑爾表示：「我們認為政策利率可能已在本輪緊縮周期中達到高峰。」「如果經濟大致按照預期發展，那麼今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當的。」

他在眾議院金融服務委員會質詢時表示希望看到更多數據。他也定於7日出席參議院銀行委員會。

線上投資平台TradeStation市場策略全球主管羅素(David Russell)表示，鮑爾發表演說後，投資人仍處於「觀望模式」。但他表示，對於未來貨幣政策的走向仍存在廣泛共識，升息「的危險正在減弱」，「鮑爾沒有消息就是好消息。」「他證實偏見可能是降低利率，並強調不降息的潛在風險。」

4月黃金期貨收在歷史最高水平，並可望再創新高。

4月黃金期貨盤中觸及每盎司2158.4元的名目歷史新高。只要金價穩定收高，就表示收盤價再創新高。然而，以通貨膨脹調整後的價格計算，金價的歷史高點為每盎司3460.77元，在1980年1月創下。

蘋果股價連續第6天下跌，延續2月28日以來的一系列跌勢。最近的跌勢與2月12日至2月20日持續6天下跌相吻合。

蘋果光是本周就下跌了5.5%，年初至今跌幅達到近12%，市值暴跌3520億元至2.63兆元，微軟取代它成為美國最大的公司，市值2.99兆元。

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)同意多家投資公司注資10億元，其中包括前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)的Liberty Strategy Capital、Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners。

在構成地區銀行ETF(KRF)的個股中，Valley National Bancorp在波動的交易中收漲3.68%；紐約社區盤中暴跌47%後上漲7.45%；First Foundation上漲3.47%；哥倫比亞銀行體系上漲3.23%；波克夏山銀行(Berkshire Hills Bancorp)上漲2.52%。

原油期貨上漲，因聯準會主席鮑爾表示，即使行動謹慎，但今年利率可能會下降。

西德州中質原油4月合約上漲98分或1.25%，收在每桶79.13元。5月布蘭特原油期貨上漲92分或1.12%，收在每桶82.96元。

上周美國汽油庫存減少4500萬桶，代表需求可能正在回升。

鮑爾 利率 投資

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