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蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果公司今年來面臨一連串的挑戰，股價已經跌至四個月低點。如果「股神」巴菲特波克夏公司繼續賣出更多蘋果股票，那麼對蘋果而言會是一大重擊。

截至5日，蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%，5日收盤跌了2.84%至每股170.12美元。

巴隆周刊報導，根據FactSet的數據，波克夏是蘋果公司最大股東之一，持有5.9%的蘋果股票，落在先鋒集團（Vanguard Group）之後。先鋒集團擁有33%蘋果持股，是透過其共同基金和ETF持有如此大量的蘋果股票。

波克夏公司最近期的13-F申報文件揭露，上季賣出1,000萬股蘋果股票，相當於手上蘋果持股的1%。以蘋果當前股價計算，波克夏目前蘋果持股價值1,590億美元，價值已低於2月中的1,670億美元，反映近日股價下跌。蘋果持股依然佔波克夏整體股票投資組合的約一半。

蘋果公司近來面臨一連串挑戰，包括迄今還沒有提出AI策略的詳細計畫、iPhone在中國大陸市場銷售大幅減緩，這傷及了整體營收成長；歐盟執委會本周一對蘋果公司重罰近20億美元，理由是蘋果的應用程式商店濫用主導地位，違反歐盟競爭法。蘋果對此打算上訴。

蘋果股價今年來下跌約12%，有別於其他「美股七雄」中，輝達（Nvidia）、Meta Platforms和亞馬遜二位數起跳的漲幅。就連美股大盤標普500指數都上漲7.6%。

蘋果股價的下一個利空因素，就是巴菲特有可能賣更多蘋果股票。瑞穗分析師歐立根（Daniel O'Regan）在5日的研究報告中表示：「事實上，如果他現在正在賣出，我也不會意外。」波克夏的下一份13-F報告將在5月15日前出爐，屆時將顯示最新一季的持股變動。

歐立根的理由是，巴菲特手上有一大堆蘋果股票，而這些持股部位現在「感覺陷入麻煩」。他說，波克夏有可能賣掉更多蘋果股票，光是這一點，就會促使散戶投資人急忙出脫手上蘋果持股，引發「大屠殺」。

波克夏沒有回應置評請求。

巴隆專欄作家巴里（Andrew Bary）在2月時計算，波克夏投資蘋果的帳面獲利約1,350億美元。

蘋果股票的下個觀察重點是預料6月舉辦的蘋果WWDC開發者大會。分析師希望見到有關AI軟體產品的新消息，以及蘋果的語音助理Siri獲得升級。

「股神」巴菲特的波克夏公司上季賣出1,000萬股蘋果股票，相當於手上蘋果持股的1...
「股神」巴菲特的波克夏公司上季賣出1,000萬股蘋果股票，相當於手上蘋果持股的1%。(美聯社)

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